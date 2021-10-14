«Сегодня рановато»: Путин поделился своим мнением о криптовалюте

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Криптовалюта может быть расчетной единицей, но сейчас она является нестабильной. Оплачивать энергоресурсы для нее пока что является преждевременным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно, — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер также пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена. Несмотря на это, она развивается и имеет право на то, чтобы существовать.

— Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато, — отметил Путин.

В этом же интервью президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Также президент отметил, что до следующих президентских выборов ещё достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.