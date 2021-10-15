«Россияне не заметят»: эксперт оценил вероятность роста цен на электроэнергию

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россияне не заметят изменений в платежках на электроэнергию из-за увеличения в 2,5 раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики. Тарифы регулируются Федеральной антимонопольной службой для каждого региона. А заявление специалистов о возможном росте тарифов направлено на призыв к решению проблемы в отрасли. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По словам главы ассоциации «Гидроэнергетика России» Олега Лушникова, повышение налогов на пользование водными ресурсами обсуждалось еще в августе, однако до бизнеса документ дошел только в октябре. В ассоциации заявили, что повышение ставок не соответствует целям реализации устойчивого развития РФ.

Специалисты призвали отказаться от повышения ставок. Они попросили премьер-министра России Михаила Мишустина наложить мораторий на их увеличение в дальнейшем. Если этого не сделать, то в регионах, где расположены крупные ГЭС, электричество подорожает на 20–30 процентов для промышленных потребителей, для населения рост составит 1–1,5 процента. Отмечается, что сильнее всего повышение тарифов будет чувствоваться в Сибири, где значительная часть электроэнергии производится на ГЭС.

Как рассказал Кондратьев, россияне не заметят повешения цен на электричество. По крайней мере до того, пока ФАС не примет соответствующее решение.

— У нас тарифы для граждан регулируются ФАС. Именно она принимает решение, как эти тарифы будут проиндексированы для каждого региона. Поэтому это письмо, наверное, в большей степени ориентировано на правительство, чтобы попытаться как-то решить проблему: либо уменьшить ставки сбора, либо добиться повышения тарифов для граждан и увеличения доли гидрогенерации в распределении полученной выручки от продажи электроэнергии граждан. Если мы говорим прямо здесь и сейчас, то ничего происходить не будет, — сказал эксперт.

Также он добавил, что в России не будет ситуации, которая происходит в Европе с ценами на газ, когда тарифы на электроэнергию для граждан зависят от цен на голубое топливо на оптовом рынке.

— В России это невозможно. Думаю, такие письма связаны с тем, что сейчас правительство, Минэкономразвития, ФАС приступают к обсуждению планов и проектировок бюджетов на следующий год, в том числе госкомпаний и регулируемых компаний. И в этом плане это — заявка переговорной позиции, — заключил собеседник издания.

В конце сентября эксперт перечислил услуги ЖКХ, за которые не нужно платить. Никаких бесплатных услуг ЖКХ не существует — жильцы платят за все, что делает управляющая компания. Но не все знают, что часть услуг, за которые платят владельцы жилья, уже учтены в обязанностях УК и оплачены.