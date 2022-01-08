Рост ВВП, инфляция и кадровый голод: что будет с экономикой России в 2022 году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Экономика России, вопреки прогнозам пессимистов, выдержала, мы неплохо прошли довольно сложный 2021 год. Казна полна, рабочие места удалось сохранить.

В только что ушедшем году российская экономика продемонстрировала на практике свою устойчивость к серьезным внешним вызовам. А московская — даже показала рекордные темпы роста и развития. То есть отечественная экономическая модель, у которой, понятно, можно отыскать массу недостатков, оказалась даже крепче, чем предполагалось.

Более скромные результаты нами же самими и предполагались в начале 2021 года. На выходе из пандемического 2020-го ожидался догоняющий рост экономики. Уже осенью скорость восстановления превзошла самые позитивные прогнозы. Рост российского ВВП составил 4,6 процента год к году за 9 месяцев 2021 года (+1 процент в сравнении с 9 месяцами 2019 года). Рост ВВП оказался 4,3 процента год к году за III квартал 2021 года. Скорее всего, он покажет самую сильную динамику за последние 10 лет, предполагают аналитики.

Эти сухие цифры важны для каждого из нас. Ведь это так же, как в семье: если общий доход растет, то и траты можно увеличивать. В масштабах страны подобные траты называются госрасходами. Они включают и финансирование новых программ, и поддержку прежних проектов и предприятий, которые в такой поддержке нуждаются. И вот что любопытно. Изначально правительство планировало сокращение госрасходов на 5 процентов год к году. А благодаря бурному развитию на самом деле они уже за 9 месяцев 2021 года выросли на 10 процентов на всех уровнях.

Важнейшее, безо всяких преувеличений, достижение в том, что безработица осенью снизилась до 4,3 процента — до исторического минимума. Рабочая сила составляла 75,3 миллиона человек в среднем в январе — сентябре 2021 года. До пандемии было 75,2 миллиона. При этом приток трудовых мигрантов снизился: если в 2017–2019 годах в стране ежемесячно регистрировались в среднем 1,5 миллиона приехавших на заработки, то сейчас — около миллиона в месяц.Еще из итогов года: реальные зарплаты демонстрируют хорошее восстановление — на 3 процента год к году уже в сентябре. И эксперты полагают, что эта тенденция никуда не денется в ближайшие месяцы.

Очень важный тренд, с которым мы закончили 2021 год и вступили в следующий: рынок труда перестал быть рынком работодателя, отмечают аналитики. Кстати, в топ-3 по росту зарплат за год вошли такие отрасли: финансы со страхованием (+17,7 процента), IT с телекомами (+16,7 процента) и стройсектор (+12,9 процента). Номинальный фонд оплаты труда восстановился к допандемическим показателям, предложение от работодателей за год выросло на 29 процентов. В 2022 году исследователи прогнозируют кадровый голод в строительстве, IT и массовых специальностях (водители, продавцы, комплектовщики и прочие).

Многим компаниям и корпорациям уже приходится повышать зарплаты на 8–10 процентов и выше, так как работников найти становится все труднее. Это касается и неквалифицированных рабочих, и специалистов. Не хватает грамотных программистов, врачей, а еще — умелых ремонтников, сварщиков, представителей других рабочих специальностей. Понятно: по стране в целом и в столице в большей мере развивается производство, наращивается строительство, набирает темпы розничная торговля...

Говоря о перспективах 2022 года, экономисты предлагают больше обращать внимания на возможные риски, нежели пытаться рисовать будущее, просто предполагая, что все так и будет идти, как сейчас идет.

Из рисков, которые мы пытаемся предугадать, важнейший, пожалуй, — рост инфляции.

С уже состоявшимся подорожанием ничего не поделаешь. Министерства и ведомства довольно честно уже сейчас говорят, когда, на что и на сколько ждут роста цен.

К примеру, Минсельхоз, отмечая стабилизацию расценок на такие важные продукты, как хлеб и подсолнечное масло, не исключает, что через пару месяцев роста они подорожают на 2,1–2,2 процента. Прогнозируется изменение цен на пшеничную муку, которая у производителей может вырасти на 2,9 процента, а в рознице — на 3,7 процента, до 47 рублей за кило. Министерство сообщает: «Негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости... Дополнительным фактором риска также является возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах Северного полушария». В связи с этим и другими прогнозами власти уже сейчас определяют план действий. До нового урожая надо всячески поддерживать людей, чтобы у них была возможность покупать тот же хлеб. На это в бюджетах планируются расходы. Немало денег потребуется и для того, чтобы стимулировать скорую уборку и аккуратную переработку плодов нового урожая.

Особое внимание к ценам на продовольствие объяснимо. В среднем, к примеру, для семейных бюджетов в Европе главной статьей расходов остаются услуги ЖКХ (на них тратят европейцы больше 25 процентов бюджетов). В России же чемпион семейных расходов — продукты питания (примерно 33 процента).

Но это средние цифры. Чем больше доходы у семьи, тем меньшую долю бюджета она отдает на пропитание. И наоборот, чем беднее домохозяйство, тем больше у него доля расходов на еду. В связи с этим разумным представляется тот способ поднятия доходов людей, который в стране практикуется, — единовременные выплаты и наращивание помощи самым нуждающимся.

Судя по имеющимся данным, это срабатывает. Кроме прочих индикаторов, любопытен такой. Порядка 45 процентов россиян считают 2021 год в целом удачным лично для себя, при этом 19 процентов считают его удачным для России и только каждый десятый — удачным для всего мира, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Международные исследователи предрекают российской экономике хороший 2022 год. 80 процентов финансовых директоров в нашей стране надеются на рост доходов своих компаний в наступающем году. Нам обещают, что ВВП вырастет минимум на 3 процента — неплохо. Можем рассчитывать опять на неплохой год.