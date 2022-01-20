«Экзотический товар»: чем обернется запрет криптовалют в России

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Центробанк выступил за полный запрет майнинга и выпуска криптовалют в России. «Вечерняя Москва» выяснила, как к такой идее относятся в Госдуме, узнала, как такой запрет может сказаться на экономике и каким образом в этом случае будут следить за нелегальными майнерами.

Жестко запрещать не нужно

Предложение Центробанка нуждается в обсуждении, уверен первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

— Я, конечно, категорически не поддерживаю, это раз. Во-вторых, в Госдуме только что создана рабочая группа как раз для того, чтобы запустить дискуссию, что с криптовалютой происходит у нас в стране и какую позицию должно принять государство: или запрещать, или разрешать. В этой связи мы только начали обсуждение этой темы. ЦБ, конечно, имеет право высказывать свою позицию, но мы готовы на площадке Государственной думы к обсуждению этого вопроса, — рассказал депутат.

Луговой подчеркнул, что огромное количество криптовалюты, которое есть у граждан Российской Федерации, говорит о том, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно. Жесткие заявления о запрете носят неосторожный характер, уверен собеседник «ВМ».

На рубль не повлияет

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что вероятность полного перекрытия операций с криптовалютой в России невысока. При этом сильного влияния на экономику в таком случае ждать не стоит.

— Для этого надо по-хорошему полностью перекрывать интернет на границе России, ведь операции с криптовалютой необязательно могут проходить на территории нашей страны. Говорить, что это серьезно скажется на экономике, — не думаю. Криптовалюта — довольно экзотический товар, который использует ограниченное количество людей. Поэтому, да, это только создаст определенные проблемы для тех, кто имеет счета в криптовалюте, повысит стоимость их использования, кто-то откажется от этого, — рассказал эксперт.

Он отметил, что во многих странах существуют ограничения на операции с криптовалютой: с точки зрения государства это не очень хороший актив, который часто используется для ухода от налогов, различных «серых» и «черных» схем и совершения преступлений.

Однако, по мнению специалиста, криптовалюты используются не только в нелегальном секторе.

— Для многих криптовалюты — вполне нормальный актив. Я подозреваю, что здесь идет попытка перекрыть внешнее финансирование, но скорее бессмысленная, чем полезная для экономики. Она, судя по всему, делается не из экономических соображений, скорее из соображений безопасности. Вероятно, это требование спецслужб и силовых органов, которые считают, что именно так финансируется деятельность оппозиции в стране, другого разумного объяснения, зачем сейчас это нужно делать, пожалуй, не существует, — рассказал собеседник «ВМ».

Кульбака обратил внимание, что возможный запрет криптовалют никак не повлияет на стоимость рубля: объемы сделок с криптовалютой не очень велики. Однако это может увеличить стоимость некоторых внешних операций, большинство из которых и так незаконны, отметил специалист.

Эксперт заметил, что в случае полного запрета криптовалют преступники могут придумать новые способы расчета. Борьба с нелегальными денежными потоками — очень серьезная проблема во всех странах мира, поэтому нельзя говорить о том, что получится перекрыть все каналы, заключил специалист.

Запрет получится обойти

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предположил, что в случае запрета криптовалют вычислять нелегальных майнеров будут по расходам на электроэнергию.

— Начнем с того, что майнинг — это затраты на электричество. Будут затраты на электричество, и с показаний электричества смогут таким образом отслеживать, — уверен эксперт.

Также он отметил, что спецслужбы имеют доступ к информации о том, какие сайты посещает конкретный человек. Посещение ресурсов, связанных с биткоином и другими криптовалютами, будет фиксироваться не только провайдером, но также в МВД и ФСБ, заметил собеседник «ВМ».

Вакулин подчеркнул, что такую систему фильтрации возможно обойти.

— Можно использовать VPN, Tor и так далее. В данном случае оператор будет видеть, что человек просто пользуется Tor'ом, а дальнейшие действия для него будут загадкой, — рассказал специалист.

По словам Вакулина, запрет криптовалют повлечет за собой изобретение новых схем. Как отметил эксперт, точно так же работает борьба с мошенниками, которые в ответ на каждую меру противодействия придумывают новые способы для совершения преступлений. Кроме того, такой запрет вызовет резонанс как среди майнеров, так и среди тех, кто не имеет никакого отношения к криптовалютам, резюмировал собеседник «ВМ».

Центробанк предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 20 января.

— Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры, — сообщается в документе.