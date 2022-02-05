Фрукты тоже упадут в цене: какие продукты подешевеют в 2022 году

Продавец Ольга Островская торгует фруктами и овощами на ярмарке в Кузьминках / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На днях эксперты в области организации торговли опубликовали список продуктов, стоимость которых может снизиться в 2022 году на 7–20 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, какие именно товары могут стать дешевле и с чем это будет связано.

Хлеба и яблок

Эксперты в сфере ретейла стараются избегать слишком оптимистичных прогнозов, отмечая, что большинство товаров все же подорожают — инфляцию никто не отменял. Но отдельные категории продуктов это не затронет.

— Высока вероятность, что осенью этого года заметно снизятся цены на хлебобулочные изделия,— комментирует «Вечерке» доктор экономических наук, профессор Александр Сагайдак.— Это связано с тем, что площади посевов зерновых культур правительство планирует увеличить. Пшено, кстати, уже подешевело на 6 процентов.

По данным профессора, может снизиться и цена на фрукты. Он напоминает, что некоторые из них, например лимоны и яблоки, стали дешевле в минувшем году.

Золота ли рыбка

Помимо этого, считают эксперты, есть перспектива снижения стоимости рыбы, морепродуктов. Основанием для прогноза стало то, что экспорт в Китай этой категории товаров снизился за год на 67 процентов.

— Это обусловлено ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, — поясняет доктор экономических наук Сагайдак. — Российское правительство не пойдет на уменьшение добычи рыбы, так как нельзя оставлять без заработка рыбоперерабатывающую отрасль. Как следствие, рынок будет перенасыщен рыбой, что должно повлиять на уменьшение цены.

Ранее некоторые специалисты заявили, что есть предпосылки к тому, что станет дешевле сахарная свекла. Цены на мясную продукцию, вероятно, тоже станут стремиться вниз — такое мнение в беседе с журналистами высказали аналитики одной из инвестиционных компаний. Относительно подсолнечного масла, риса, молока и макарон прогноз тоже благоприятный.

Но не стоит забывать, что это пока только предположения — заранее учесть все факторы ценообразования не менее сложно, чем дать метеорологический прогноз больше чем на несколько недель вперед.

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