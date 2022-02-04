Эксперты подсчитали, насколько вырастут цены на хлеб в 2022 году

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Погодные условия зимы 2021–2022 годов являются благоприятными для озимых посевов. По прогнозам специалистов, прогноз на урожай зерновых — оптимистичный.

Однако, по оценке Российской Гильдии пекарей и кондитеров, цены на хлеб и булочные изделия вырастут.

— На ценообразование, помимо фактора хорошего урожая, влияют наценка торговых организаций, арендные платежи, рост затрат на упаковку и транспорт, стоимость сырья и ингредиентов, оплата труда работников, — рассказали «Вечерней Москве» в гильдии.

РОСПиК прогнозирует планомерное изменение цен на хлеб и булочные изделия в 2022 году в пределах инфляционных ожиданий.

— Цены на хлеб не будут расти выше, чем показатели продуктовой инфляции, — заверили эксперты.

На сегодняшний день российский Центробанк прогнозирует инфляцию на 2022 год в интервале 4–4,5 процента. Прогноз правительства — четыре процента.

С начала года к 28 января цены в России выросли на 1,07 процента, что выше, чем за январь прошлого года.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция резко ускорилась, превысив 8,8 процента. При этом за последнюю неделю января значительно выросли цены на сахарный песок — 0,7 процента, молоко — 0,6 процента, пшеничную муку — 0,5 процента.