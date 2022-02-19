Рецепт борьбы с инфляцией — производить больше товаров

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Инфляция не унимается. По данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 4 февраля она составила 8,8 процента против 8,82 неделей ранее. Легче не будет.

С прогнозами сложно, потому что прогнозисты не особо договорились о сути проблемы, о том, отчего это инфляция нас все атакует вопреки ожиданиям и обещаниям многих чиновников о том, что пик роста потребительских цен в России пройден и скоро все наладится.

Причины скачка потребительских цен называются разные, нет единого мнения по этому поводу среди представителей денежных властей и аналитиков. При этом все называют среди среди явных причин рост цен на продовольствие в мире. В самом деле, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает, что мировые цены на еду в январе достигли рекорда с апреля 2011 г. Но мы видим рост цен не на заморские продукты, а на свои исконные. Что делает главный надсмотрщик за ростом цен — Центробанк?

Уже год поднимает свою ставку, полагая, видимо, что избыток денег в карманах обывателей ведет к росту цен. Но инфляция не унимается. Может, потому что не стали вдруг люди есть кратно больше картошки или хлеба или скупать холодильники десятками под крики в очередях: «Больше двух в одни руки не давать!»

Правительственные структуры усердно ведут разговоры про ограничения торговых наценок, хотя попытки в этом направлении, как видно из данных статистики, к особым успехам не привели. Но теперь еще хотят запретить транспортным компаниям повышать тарифы на свои услуги, которые составляют до 20 процентов в стоимости продуктов растительного происхождения. Что ж, через месяц-другой увидим, сработает ли это ограничение.

Мнения экспертов по этому поводу разные. Многие говорят, что при введении новых предельных цен ретейл просто опять перераспределит издержки на продукты, которые с точки зрения государства не являются социально значимыми, на другие товары. А невыгодные позиции со временем будут сокращаться, покупатели скупят более дешевые товары, а затем начнут покупать то, что дороже.

Но почему все-таки дорожают свои продукты? Отвечают эксперты так: в сельхозхозяйствах существенно снизилось производство картофеля и других овощей, у организаций появилось большое искушение заняться чем-то более выгодным, например производить зерно или масличные. Также себестоимость продуктов включает в себя довольно большую долю импортных ресурсов, которые дорожают.

Перспективы инфляции так оценивает главный экономист консалтинговой компании Евгений Надоршин:

— Каких-то дополнительных специальных усилий, чтобы остановить рост цен, предпринимать уже не надо. Внешний импульс, который стал одной из причин роста цен в стране, выдыхается. Второй момент: я надеюсь, что на третий год борьбы с инфляцией урожай по борщевому набору, плодоовощной продукции окажется удачным. Это на самом деле является основной причиной ускорения инфляции в конце позапрошлого и в прошлом году. Надо, чтобы были засеяны большие площади нужными культурами, для этого можно создать условия для поощрения фермеров при высадке нужных культур, предоставить им льготы.

Уже в прошлом году можно было избежать огромного количества ненужных действий, просто обеспечив высадку нужных культур, поскольку в позапрошлом году инфляция начиналась в том числе из-за роста цен на продовольствие из-за не очень хорошего урожая. В прошлом году урожай в ряде случаев прямо по тем же самым позициям оказался еще хуже. Центральный банк уже сделал все, что необходимо было сделать для борьбы с инфляцией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук:

— Снизить инфляцию до четырех процентов будет очень сложно. По крайней мере в этом году. Стоит учитывать, что поставками занимаются частные компании, а управлять их ценами государству достаточно тяжело. Государство может только устанавливать предельный уровень цен. Возможно, удастся ограничить рост на ряд каких-то ключевых товаров, но особого прогресса не будет. Рост цен будет продолжаться. Надеюсь только, что он будет не очень уж существенным.