Финансовый «отгул»: эксперт рассказал, как получить кредитные каникулы

День открытых дверей в Банке России

Для россиян с 8 марта продлили механизм кредитных каникул, который был введен два года назад в период пандемии для поддержки заемщиков. Кредитные каникулы вовсе не означают, что граждане полностью освобождаются от платежей — просто в этот период финансовая организация не применяет систему штрафов, а вот проценты платить придется. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, кто может претендовать на такие привилегии и как получить отсрочку по платежу.

Как рассказал в беседе с «ВМ» профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, претендовать на кредитные каникулы могут физические лица и представители бизнеса. Для получения соответствующей услуги в кредитной организации, необходимо доказать свой неплатежеспособный статус.

— Итак, претендовать на кредитные каникулы могут физические лица и индивидуальные предприниматели, чьи доходы были потеряны или значительно упали. Отсрочка предоставляется в том случае, если заемщик может доказать, что его прибыльность очень упала по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Сделать это можно, предоставив в финансовое учреждение, которое является вашим кредитором, справку о доходах 2-НДФЛ либо документ о том, что вы безработный. Главное, чтобы ваш кредитный договор был заключен до 1 марта текущего года. Ваше обращение в финансовое учреждение рассмотрят в течение пяти–семи дней и вынесут решение – предоставлять каникулы или нет.

Продолжительность льготного период определяет сам гражданин. Он, как уточнил эксперт, не может превышать полугода. Кредитный отпуск можно оформить, если даже заемщик в период пандемии брал его для по ипотеке, но срок каникул уже завершились. Главное, чтобы одни кредитные каникулы не пересеклись с другими.

По словам эксперта, большой ошибкой многих граждан является уверенность в том, что «льготный период» освобождает заемщика от любых выплат:

— Это не так! Кредитные каникулы — это льготный период во время которого человек может попросить банк уменьшить регулярные платежи или не выплачивать по кредитному договору основную сумму. Также банк обязуется в этот период не начислять штрафы. Но проценты по кредиту выплачивать все равно вам придется, поскольку банк продолжит их начислять по отложенным платежам.

В связи с этим эксперт призывает не затягивать льготные отсрочки и при первой же возможности вернуться к обычному графику платежей.

Условия по предоставлению «отгула» практически одинаковая и для физлиц, и для предпринимателей:

— Для ИП ситуация достаточно прозрачная. Например, у вас есть пекарня, которую вы открыли на кредитные деньги. И, предположим, на предприятии сломался подшипник, который имеется в продаже только в Германии. В связи с тем, что нарушена логистика вы теперь не можете приобрести новую деталь, а отечественные и иные варианты не подходят. В итоге производство останавливается, 20 сотрудников ваших лишаются работы, и мини-пекарня перестает получать доход.

Вот такой случай, пояснил Юденков, является обоснованием для получения каникул. Банк при таком раскладе пойдет на уступку и предоставит льготный период, пока вы обновите свое оборудование и возобновите производство:

— Кроме того, можете в своей заявке сообщить, что работа невозможна, поскольку введены санкции и это породило много проблем. Я как бывший начальник кредитного отдела заверяю, что отсрочка в таком случае будет предоставлена, но даже при таком раскладе вас не освободят от комиссии.

Юденков отметил, что и для ИП льготный период не может превышать полугода.

9 марта в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку для того, чтобы поддержать отрасль и сохранить доступность жилья. Ипотека под пять процентов будет распространяться на массовые новостройки.