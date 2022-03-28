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Как повлияет на российскую экономику отмена наказания за параллельный импорт

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Как повлияет на российскую экономику отмена наказания за параллельный импорт
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ближайшее время в России разрешат параллельный импорт. Ввозить в страну отдельные группы товаров без согласия производителя и правообладателя можно будет на законных основаниях. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять, как эта мера повлияет на экономику страны.

Иногда параллельный импорт еще называют серым. Фактически это ввоз в страну легального товара, импорт которого по тем или иным причинам запрещен правообладателем. В настоящее время за такой импорт предусмотрено наказание: нарушитель должен уничтожить ввезенный товар и выплатить правообладателю компенсацию от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

В беседе с «ВМ» политолог Людмила Кравченко отметила, что снятие запрета на серый импорт — экстренная мера, которая в краткосрочной перспективе должна устранить возникающий на рынке дефицит и прекратить скачкообразный рост цен на товары, запрещенные к ввозу в Россию из-за санкций.

— Важно понимать, что в долгосрочной перспективе эта мера должна быть заменена мерами поддержки отечественной промышленности и созданием собственного производства по «выпадающим» статьям товаров, — полагает собеседница «ВМ».

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян пояснил «ВМ», что легализация параллельного импорта должна стабилизировать российский рынок. По его словам, это вынужденная мера, которую довольно сложно назвать «лучшим шагом». Однако о ввозе в страну нелегальной продукции речи не идет:

— Мы не говорим о контрафакте. Это четко подчеркивается и Минпромторгом, и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Мы не говорим о том, что какие-то подделки должны ввозиться на территорию страны. Государство говорит о том, что не только официальные дистрибьюторы смогут получить право на ввоз и продажу продукции, но и все остальные, кто задействован в этом бизнесе.

Тем не менее снятие запрета на серый импорт может привести к росту контрафактных товаров на российском рынке из-за отсутствия контроля со стороны правообладателя. Вице-президент МТПП полагает, что функции «контроля оригинальности» в новых условиях могут взять на себя Федеральная таможенная служба (ФТС) и Роспотребнадзор.

Кравченко также возлагает особую ответственность в вопросе оригинальности ввозимой продукции на таможенные органы.

— Если мы хотим избавиться от дефицита, то в такой ситуации закручивание гаек со стороны таможенных служб нерационально. Если же перед нами стоит задача «чистоты» продукции — ее можно обеспечить за счет собственного производства, — заключила собеседница «ВМ».

В понедельник, 28 марта, стало известно, что в Минпромторге разработали проект отмены ответственности за параллельный импорт. Отмечается, что данная мера коснется только той категории товаров, которые «необходимы для насыщения потребительского рынка».

Позже в ведомстве пояснили, что речь идет о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы поставки. То есть данная мера не означает легализацию контрафакта.

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