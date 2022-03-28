Депрессивное положение: с какими последствиями санкций против России уже столкнулась Европа

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В конце февраля западные страны начали вводить в отношении России разного рода санкции, основная цель которых — оказание политического давления на нашу страну. Однако экономическое противостояние негативно сказывается на них самих. Этот факт стал неприятным сюрпризом в первую очередь для руководства ряда европейских стран, экономика которых сильно зависит от российских энергоресурсов. Недовольные ростом цен на топливо и электроэнергию европейцы уже выходят на акции протеста. О недальновидной санкционной политике Евросоюза (ЕС) — в материале «Вечерней Москвы».

Энергозависимость ЕС

В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что односторонние санкции в отношении России оказывают сильное негативное воздействие на экономику Запада. Причем для стран Евросоюза «негативный эффект» от них выше, чем для России.

— Экономика России обладает потенциалом импортозамещения и возможностью маневра с энергоресурсами, которые составляют основу нашего экспорта и в известной мере наполняют наш бюджет. А вот Запад, особенно страны Европы, отказаться от наших энергоресурсов не может, потому что это ударяет не только по энергетическому комплексу, но и по всей экономике, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что энергоресурсы являются основой для всей экономики. Резкое повышение цены на них может вызвать в ЕС целый «каскад турбулентностей»: затруднение с производством, сокращение рабочих мест и заработной платы. Все это в конечном итоге приведет к серьезной инфляции и усилению социально-экономической нестабильности. В южных странах — в Греции, Италии, Испании и Франции — социальное недовольство уже проявляется в протестных акциях, отметил экономист.

При этом средств для поддержания пострадавших от антироссийских санкций отраслей экономики в бюджете стран ЕС может попросту не оказаться.

— Речь идет о том, что экономика ЕС окажется в депрессивном и бедственном положении. И тогда уже источников субсидирования не будет для того, чтобы снизить вот эту социальную напряженность. Одно дело, когда у вас кризис какого-то одного сектора, а вся остальная экономика работает нормально, другое ­— когда у вас вся экономика работает ненормально, а бюджет не наполнен, — объяснил собеседник «ВМ».

Беляев также полагает, что в настоящее время протестуют люди, задействованные в наиболее неблагоприятных секторах экономики ЕС. В будущем эти протесты могут «перекинуться на все остальное общество и даже на политические устои».

«Бесконечная» забастовка дальнобойщиков

На фоне антироссийских санкций цены на топливо значительно возросли. Это негативно отразилось на работе европейских дальнобойщиков. Особенно острая ситуация — в Испании. Там водители большегрузов сначала вышли на мирный митинг, но позже их недовольство переросло в столкновения с полицией.

— Ночью пикетчики выбрасывали горящие шины на шоссе на северо-западе Испании. По данным МВД, полиция арестовала шесть человек, еще 34 человека находятся под следствием. Бастующие дальнобойщики также были обвинены в том, что они бросали камни в грузовики, которые все еще работали на этой неделе, разрывали грузовые брезентовые покрытия, прокалывали шины грузовиков и угрожали водителям расправой, — передает CBС News.

26 марта водители грузовиков вышли на массовый митинг в Мадриде. На них были желтые жилеты — символ протеста во Франции четырехлетней давности, также связанного с повышением цен на топливо. Предложение правительства Испании в виде скидки в 0,20 евро на литр топлива и бонус в 1200 евро дальнобойщикам показалось неприемлемым. Один из лидеров протеста заявил, что забастовка будет продолжаться бесконечно, если государство не окажет требуемой помощи.

Французские и греческие фермеры

Под ударом из-за антироссийских санкций оказались французские и греческие фермеры. Их деятельность пострадала из-за роста цен на топливо, а также из-за проблем с импортом удобрений и кормов для домашнего скота из России.

В разных регионах Франции прошли акции протеста. Как пишет The Washington Post, в Британии колонна из 20 фермеров на тракторах блокировала транспортную развязку и создала пробку, тем самым желая привлечь внимание к своему бедственному положению. Кроме того, французские автоперевозчики и рыбацкие бригады в последние дни установили временные баррикады, используя свои автомобили, чтобы перекрыть дороги.

Французское издание The Local отметило, что страна сможет избежать продовольственного кризиса даже при отсутствии поставок зерновых культур из России и с Украины. Однако в результате нынешнего кризиса цены на продукты значительно возрастут, что сильно ударит по карману простого потребителя.

В то же время на своих тракторах протестуют и греческие фермеры. Они также заявили о «невыносимых затратах на топливо и удобрения». Сотни протестующие перекрыли движение транспорта в центре Афин, требуя от правительства поддержки в нынешних условиях.

Байден — «спаситель»

Президент США Джо Байден назвал себя «спасителем» и заявил, что поможет странам ЕС избавиться от энергетической зависимости от России. Однако как именно он собирается это сделать, пока совершенно неясно. Заменить поставляемый в Европу по трубам российский газ на сжиженный (СПГ) довольно сложно даже в долгосрочной перспективе. На это, в частности, обратило внимание американское издание Politico.

Как выяснилось, США пообещали ЕС увеличить объем поставок СПГ до 50 миллиардов кубометров к 2030 году. При этом в настоящее время европейцы получают из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива. Таким образом, через восемь лет Евросоюз не сможет найти замены даже для половины поставляемого из нашей страны газа.

В этой же заметке европейцам рекомендуется утеплять собственные дома и переориентироваться на альтернативные источники энергии:

— Вместо того чтобы набивать карманы американских компаний по гидроразрыву пласта, Европе следует сосредоточить свои инвестиции в энергетику на долгосрочных решениях, таких как улучшение изоляции зданий, установка тепловых насосов и развитие возобновляемых источников энергии.

Лаконично резюмировал последствия ограничений на поставки газа из России бывший итальянский министр по европейским делам Паоло Савона.

— Я был убежден, что санкции против России, до тех пор, пока не заехал на заправку, — написал он в Twitter.

В понедельник, 28 марта, после саммита с Байденом Еврокомиссия подтвердила, что ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года.