В Еврокомиссии заявили, что ЕС будет зависим от энергоресурсов России до 2027 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ЕС останется зависимым от энергетических ресурсов России как минимум до 2027 года. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

— Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года, — передает слова Макфи агентство ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.