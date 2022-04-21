Ужесточение условий: какое будущее ждет российский рынок криптовалюты

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Утром 21 апреля стало известно о том, что крупнейшая криптобиржа Binance ограничила доступ для некоторых граждан РФ. Российские обладатели криптоактивов, общая сумма которых превышает 10 тысяч евро, лишатся возможности торговать и пополнять свои счета. Теперь они смогут только выводить средства. «Вечерняя Москва» узнала, выгодно ли россиянам вкладываться в криптовалюту при текущем положении дел.

По словам ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова, у россиян, инвестирующих в криптовалюту, нет рисков потерять свои денежные средства. Кроме того, в случае ужесточения ограничений со стороны Binance клиенты из РФ смогут воспользоваться услугами других аналогичных бирж.

— Безусловно, гражданам России, которые инвестируют в цифровые активы через Binance, не стоит опасаться. Даже если в будущем мы столкнемся с другими ограничениями при использовании биржи россиянами, деньги все равно можно будет вывести: никакого запрета на это не будет. В любом случае свои средства они не потеряют. Также сейчас есть огромное количество альтернативных бирж, в том числе и в Китае. Граждане России могут на них регистрироваться и торговать. Сейчас рисков особых не вижу, — высказался эксперт.

Аналитик признал, что риски полного прекращения обслуживания российских граждан на криптобирже Binance действительно существуют. Однако ужесточение условий пользования для россиян спровоцировано не только санкциями ЕС. На ситуацию повлиял целый комплекс факторов, считает специалист.

— Мы понимаем, что событие, относящееся к Binance, не связано с пятым пакетом санкций напрямую, потому что эта биржа имеет очень слабое отношение к ЕС. Я полагаю, здесь есть некоторые внутренние договоренности с регулятором РФ. Биржа Binance очень сильно заходит в Россию с точки зрения бизнеса. Есть определенный запрос и со стороны ЦБ, который негативно смотрит на криптовалюту и не хочет, чтобы россияне рисковали деньгами. Не думаю, что текущие ограничения от Binance связаны исключительно с санкциями. Есть много факторов, — поделился мнением собеседник «ВМ».

Также он заверил, что рынок криптовалюты «довольно устойчив» с точки зрения капитализации. Обрушения цен в нынешних условиях не ожидается, уточнил эксперт.

— На текущий момент рынок криптовалюты довольно устойчив. Капитализация рынка постепенно повышается после падения в январе. Стоимость наиболее капитализированных криптоактивов продолжает расти. Сейчас не наблюдается негативных фундаментальных аспектов, которые могли бы обрушить цены на криптовалюты или привести к ценовой коррекции, — заметил Першиков.

На повестке дня продолжают оставаться риски, связанные с ужесточением кредитно-денежной политики крупными мировыми центробанками.

— У рынка криптовалют есть риски, которые связаны с ужесточением кредитно-денежной политики крупными мировыми центробанками (ФРС и ЦБ в первую очередь). Такое положение дел снизит ликвидность: в этих странах ставки будут повышены. Отчасти инвесторы на криптовалютном рынке предпочтут зафиксировать свои позиции и перейдут на использование более надежных инструментов для повышения доходности. Это будет уход от риска на рынке криптовалют, — прокомментировал аналитик.