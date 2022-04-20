Что изменит для российских компаний разрешение ФНС делать расчеты в криптовалюте

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Разрешение российским компаниям использовать криптовалюту в расчетах за экспорт и импорт товаров способно помочь снизить их издержки. Однако необходимо тщательно проработать вопрос безопасности: многие криптовалюты могут оказаться ненадежным способом расчетов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал финансовый аналитик Николай Подлевских.

Эксперт отметил, что Центробанк настороженно относится к криптовалютам. Однако санкции могут изменить эту ситуацию, заметил собеседник «ВМ».

— Как вариант обхода или минимизации возможных издержек из-за того, что запрещают расчеты в валютах, — наверное, это может помочь. Но как стратегическая цель — это неправильно, и, скорее всего, Центробанк будет этому противиться. С его стороны есть неприятие криптовалюты, просто вместе с тем есть и необходимость получения расчетов, и реальные запреты на перевод долларов, — рассказал аналитик.

Подлевских подчеркнул, что малоизвестные криптовалюты — ненадежный способ расчетов: их могут в любой момент «отключить», несмотря на кажущуюся независимость криптовалютного рынка. ФНС или другие заинтересованные ведомства могут заняться поиском криптовалют, которые не подвержены нерыночным воздействиям, отметил собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, использование криптовалют может помочь активизировать торговлю с дружественными России странами, в которых разрешен такой способ расчетов.

— Но здесь все так же один из главных вопросов — безопасность, прозрачность и так далее. Это, несмотря на апологетов и поклонников криптовалют, вопрос совершенно нетривиальный. Мы знаем кучу примеров, когда по вине торговых площадок исчезали кошельки, счета на торговых площадках. Может так получиться, что криптовалюту не первого эшелона в одночасье можно выключить каким-то «рубильником». Если мы данный вопрос решим — это хороший вариант, — заключил эксперт.

Компаниям из России могут разрешить покупать и продавать криптовалюту на биржах для расчетов за экспорт и импорт. С такой инициативой к законопроекту Минфина выступила Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду, 20 апреля.

— Юридическим лицам разрешается производить оплату товаров, работ, услуг по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте, — отмечается в материале.