В ФНС предложили разрешить компаниям РФ рассчитываться криптовалютой

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Компаниям из России могут разрешить покупать и продавать криптовалюту на биржах для расчетов за экспорт и импорт. С соответствующей инициативой к законопроекту Минфина выступила Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду, 20 апреля.

— Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте, — отмечается в материале.

По задумке авторов инициативы, возможность расчетов в криптовалюте поможет активизировать торговлю России с дружественными ей странами и получать отечественным компаниям выручку «в цифре».

Глава направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов добавил, что для внешних криптовалютных сделок не нужна полная синхронизация правового регулирования — достаточно будет пункта в законе страны–контрагента о допустимости использования цифровых средств в качестве расчетной валюты.

Единственная проблема, по словам Башкатова, — инициатива ФНС может быть оценена как обход антироссийских санкций. Однако юрист заверил, что криптовалюта будет использоваться исключительно для торговли, не попавшей под санкции, передают «Известия».

Евросоюз 8 апреля утвердил введение пятого пакета санкций в отношении России. Среди новых ограничений — запрет на вход российских судов в порты ЕС, замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт угля, древесины, цемента, на поставки в Россию авиационного топлива, полупроводников, сложной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и еще ряд запретов. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как новые ограничения повлияют на Россию и чем они опасны для самой Европы.