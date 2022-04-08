«Евросоюз стреляет себе в ногу»: что повлечет за собой новый пакет антироссийских санкций

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Евросоюз сообщил о введении пятого пакета санкций в отношении России. Среди новых ограничений — запрет на вход российских судов в порты ЕС, замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт угля, древесины, цемента, на поставки в Россию авиационного топлива, полупроводников, сложной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и еще ряд запретов. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как новые ограничения повлияют на Россию и чем они опасны для самой Европы.

«Санкции на санкции»

Часть новых ограничений совпадает с уже введенными санкциями, отметил профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

— Это санкции на санкции: они уже до этого приняли санкции, которые покрывают принимаемые сейчас. Там 50 процентов логистики уже закрыто для нас: контейнеры арестованы, они просто стоят в портах, поэтому заходят суда в порты или не заходят — не так важно, — объяснил эксперт.

По словам специалиста, замораживание активов некоторых российских банков повлечет появление проблем с оплатой товаров. Например, условная российская компания, поставляющая удобрения аналогичной компании в Германии, должна получать оплату через корреспондентский счет российского банка в Германии, который теперь арестован, отметил экономист.

Специалист уточнил, что безналичные средства хранятся в банках тех государств, которым они принадлежат.

— Наличные евро, доллары, фунты стерлингов, юани могут храниться в нашем российском банке. Безналичные деньги, по договоренности между странами, хранятся в банках той страны, к которой относятся: юани — в китайских банках, доллары — в американских. К примеру, наш банк открывает корреспондентский счет в американском банке и хранит там доллары. Они же безналичные рубли хранят в наших банках. И они вдруг мало того что арестовали деньги нашего Центрального банка, имеющего особый статус, так еще и арестовали деньги бизнесменов. Именно поэтому президент принимает решение поставлять ресурсы в рублях, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что российский бизнес очень адаптивен и будет искать лазейки. В нынешних условиях плохо то, что в Россию не могут попасть уже оплаченные товары. Из-за проблем с логистикой цена доставки будет расти, резюмировал экономист.

Ждать дефицита товаров из-за новых санкций в России не стоит, уверен Юденков.

— Редкие вещи будут стоить дороже. Хлеб не подорожает, а по бензину мы даже снижаем цену. Без тепла тоже не останемся, у нас в этом смысле запас прочности высокий. А все эти штучки вроде Apple Pay — обидно, конечно, но без них проживем, — заметил специалист.

«Всех достало»

Политолог Наталия Елисеева подчеркнула, что новые санкции нанесут удар и по Европе.

— С учетом запрета на импорт энергоносителей Евросоюз в очередной раз стреляет себе в ногу. Для России это в очередной раз показывает необходимость срочной переориентации рынка. У нас сейчас активно выходят Китай и Индия, мы оперативно переориентируемся на другие государства. С учетом растущих цен, инфляции и дефицита в ЕС всего, что только можно, через месяц ситуация может кардинально поменяться. Причем в том плане, что ЕС в обход санкций будет пытаться договориться с Россией. У них чисто физически нет альтернативы, — отметила собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что намечающееся шатание рынка коснется всех стран. В этом снова будут обвинять Россию, кризис будет усиливаться, спрогнозировала политолог.

По мнению Юденкова, Европа сама не рада усилению санкционного давления.

— Просто Вашингтон требует принятия новых решений. Мне новый пакет санкций напоминает отписку. Их уже все достало, думаю, что большинство европейских политиков осознает, что происходит на Украине, понимает наши действия и наверняка бы точно так же поступили на нашем месте. А от этой ситуации выигрывают Штаты и, пока что, Китай, — объяснил собеседник «ВМ».

Елисеева также заметила, что европейский бизнес недоволен складывающейся ситуацией. Часть уходящих из России компаний вынуждены делать это по решению головных офисов в Европе или США. Они будут пытаться строить «серые» схемы поставок, отметила политолог.

«Мы найдем, куда деть уголь»

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты отметили, что запрет на импорт угля в первую очередь вредит самой Европе. Так, Юденков подчеркнул, что странам ЕС еще предстоит понять ошибочность своих решений.

— Я посмотрел на динамику цен на дрова и уголь в Европе, я плачу. Сейчас наступает лето, пока они не успеют почувствовать всю тяжесть оплаты тепла. Но потом придет осень. Еще есть такое понятие, как сующиеся угли — это для металлургии, там отдельная песня. Газ тоже нужен для металлургии. Не хочу углубляться в тонкости, но политические заявления отдельных лидеров Европы говорят о том, что они не учили основы технологии в вузе, — резюмировал эксперт.

Пока Россия продолжает поставлять все что можно, заметил экономист: компании понимают, что занятость населения и зарплаты важно сохранять.

Елисеева также обратила внимание, что для России запрет на импорт угля не так страшен.

— Все, что связано с энергоресурсами, в первую очередь бьет не по России. Мы-то найдем, куда деть уголь: Индия, Китай, Иран резко активизируются. Цены в Европе уже скакнули очень сильно, у них уже бизнес в шоке, потому что они не понимают, что делать. Все это в совокупности приводит к очень печальным условиям, — заключила Елисеева.

Постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили во французской делегации в ЕС.

— Речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро, — говорится в сообщении.

Кроме того, новые ограничения включают запрет на вход в порты Евросоюза судов под российским флагом, а также запрет на деятельность российских и белорусских транспортных компаний в ЕС.