Что будет с курсом рубля после майских праздников

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Благодаря высоким экспортным доходам, значительному снижению оттока валюты из России и другим факторам рубль в мае может укрепиться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Эксперт отметил, что поступление валюты в Россию значительно превышает ее отток. Кроме того, доходы страны от внешней торговли выросли.

— В этом году доходы от экспорта практически в два раза превышают прошлогодние доходы за такой же период. Поступление валюты сейчас гораздо выше, чем отток в результате импорта. Все остальные операции у нас заблокированы, поскольку заморожены валютные резервы. В ответ мы заморозили какую-либо активность резидентов с российскими ценными бумагами или иными активами, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что сценарий укрепления рубля вполне реален, так как валюты достаточно, а спрос на нее невысокий (в том числе со стороны туристов: туристический поток практически в три раза меньше, чем в аналогичный период в прошлом году). Из-за низкой потребности предприятий и граждан в валюте Россия смогла расплатиться по платежам внешних обязательств в валюте, а не в рублях, отметил Кочетков.

Частично на укрепление рубля влияют высокие депозитные ставки, заметил специалист. Также он подчеркнул, что интерес к валюте постепенно растет.

— Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем «припаркован» в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту. Эти значения у нас были не только до геополитического кризиса, но и полгода назад считались хорошими для захода в валютные позиции, — пояснил аналитик.

Влияние ключевой ставки Центробанка на курс рубля ограничено, отметил эксперт. Оно существует только в том смысле, что высокие ставки привлекают рублевые средства граждан на банковские депозиты. Если эти средства туда попадают, они частично изымаются из финансового оборота и не направляются на покупку валюты, объяснил специалист.

Летом ситуация может измениться, отметил собеседник «ВМ».

— На сегодняшний момент основная часть рублевых средств на депозитах была размещена в марте под очень высокие и привлекательные ставки. Средства начнут высвобождаться в июне-июле, тогда влияние на валютный рынок немного вырастет. В июне-июле мы также ожидаем появления новых импортных каналов, которые повысят потребность в валюте. Рубль будет слабеть, но пока незначительно: экспорт у нас доминирует, и в ближайшее время картина, скорее всего, не поменяется. Тем более что есть ситуации, как в Индии, где наблюдается катастрофический энергетический кризис и они готовы отворачиваться от любых предложений Европы и США, лишь бы покупать российские энергоносители по ценам ниже рыночных, — рассказал специалист.

По прогнозам Кочеткова, в мае курс доллара будет не ниже 68–69 рублей и не выше 73–74 рублей. Евро будет находиться в диапазоне 72–78 рублей, предположил аналитик.

Эксперт отметил, что на данный момент отсутствуют факторы, которые в последние годы ослабляли рубль.

— На ослабление российской валюты влияло пополнение валютных резервов, резервов фонда национального благосостояния и тому подобных вещей. Чистый валютный доход России составлял порядка 50 миллиардов долларов в год, но он не конвертировался в рубли. Сейчас этот фактор отсутствует, поэтому мы не видим серьезного давления на рубль. Также у нас отсутствует экспорт капитала, который в последние годы практиковался довольно серьезно, когда российские компании покупали активы за границей на серьезные суммы. Заморожено около 300 миллиардов валютных резервов Центробанка и около триллиона долларов активов российских бизнесменов. Это деньги, которые выводились из рублевой системы: страна их заработала, но фактически не видела, — объяснил аналитик.

Долгосрочные прогнозы относительно курса рубля пока делать не стоит: на укрепление или ослабление российской валюты могут серьезно влиять даже события в отдаленных странах, заключил Кочетков.