«Бьем рекорды»: сбудутся ли прогнозы финских экспертов по падению ВВП в России

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Прогнозы, предрекающие значительное снижение ВВП, не учитывают изменений в экономике и показывают только то, что может быть при самом негативном сценарии. Ждать падения ВВП в России не стоит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, комментируя исследование экономистов из Финляндии.

Экономисты из Финляндии представили три сценария влияния санкций на экономику России. Так, по их прогнозам, потеря импорта способна снизить ВВП России на 4–18 процентов, а экспорта — на 1–25 процентов. Специалисты подчеркнули, что такой анализ служит только в иллюстративных целях, так как не учитывает ряда оговорок. В будущем РФ сможет возместить свои потери от прекращения импорта при помощи собственного производства или поставок из других стран.

Юденков отметил, что финские специалисты в своих прогнозах не учитывают ряда нюансов.

— ЕС создал специальный институт по прогнозированию для всего ЕС в Финляндии. Финны считают, а модели прописывают англичане, вся математика — английская. Финны берут статистику, которую им присылают из всех стран, обрабатывают ее и рассылают результаты странам — членам ЕС. В новом анализе они сами отмечают: допущения, которые они сделали, не совсем верны, так как импорт сильно связан с экспортом. Условно говоря, деталь, которая импортируется в Россию, вставляется в механизм, идущий потом на экспорт. И наоборот. Например, российские ракетные двигатели использовались американцами, — пояснил экономист.

Собеседник «ВМ» отметил, что такой подход интересен именно прогнозом, при котором ситуация доводится до крайности. В частности, прогноз падения ВВП до 18 процентов при полном отсутствии поставок в РФ не учитывает решения правительства России о параллельном импорте, отметил Юденков.

То же самое относится к поставкам из России, уточнил специалист.

— Что будет, если никто не станет покупать ничего российского? Финны прогнозируют падение ВВП до 25 процентов. Но часть европейских фирм уже сейчас покупает газ за рубли. Мы снизили цены на поставки нефти для Индии — там согласились ее покупать. Поэтому модель чисто умозрительная, означающая некие границы доведения ситуации до выдуманной, — рассказал экономист.

Главное отличие прогноза от плана: первый показывает, что будет, если внешняя среда не меняется. Однако на практике такого не бывает, объяснил собеседник «ВМ».

Разные ведомства предполагают разный уровень падения ВВП в России, отметил Юденков.

— Прогноз Академии наук — все в плюсе, Минфина — падение в районе 11 процентов, ЦБ — где-то посередине от 6 до 10 процентов падения в декабре. Самый плохой прогноз дало Минэкономразвития — около 12 процентов. Но мы сейчас бьем рекорды по платежному балансу, у нас плюсы потрясающие: продаем много, покупаем — намного меньше. Если мы смотрим с точки зрения ВВП по расходам, то военные расходы прямой дорогой идут в расчет ВВП, поскольку это государственные расходы. Падение ВВП в этом случае выглядит нереальным, — пояснил эксперт.

Экономист подчеркнул: падения ВВП в 2021 году, скорее всего, не будет. Стоит ожидать корректировок курса рубля до январского уровня. С точки зрения ВВП это важно: та же нефть продается за доллары, а ВВП считается в рублях, подытожил Юденков.