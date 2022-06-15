Поставили на паузу: как IKEA уходит из России

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Представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Об этом стало известно в среду, 15 июня. «Вечерняя Москва» выяснила, что будет с любимыми многими россиянами мебельными магазинами и где можно будет купить мебель шведского бренда.

Причина закрытия IKEA

IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и продаже четырех фабрик в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях. Причина закрытия — проблемы с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе, — говорится в заявлении на официальном сайте.

Что будет с сотрудниками IKEA

По официальным данным на сайте компании, в российских магазинах работает более 12 тысяч человек. Ранее шведская компания IKEA заявила, что, несмотря на закрытие, будет выплачивать зарплаты сотрудникам в России до августа 2022 года. До сих пор сотрудники продолжают работать в закрытых магазинах, собирать и отправлять на доставку онлайн-заказы, которые были сделаны до 4 марта.

В среду, 15 июня, IKEA объявила сотрудникам на онлайн-собрании о сокращении бизнеса в России. Работникам предложили уволиться по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов.

Где купить вещи из IKEA

Сеть мебельных магазинов IKEA распродаст товары с российских складов. Сроки ее проведения планируют анонсировать на сайте. Сейчас шведскую мебель можно купить на популярных маркетплейсах. Более того, многие россияне перепродают свою мебель на интернет-сервисах. Отметим, что предприимчивые россияне продают популярную игрушку-акулу за огромные деньги. Стоимость начинается от 150 тысяч и доходит до 800. Всеми любимые стулья можно купить значительно дешевле.

Кто хочет купить активы IKEA

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть покупку производственных и аренды торговых площадей IKEA. Об этом сообщил генеральный директор Максим Гришаков. По его словам, у Hoff и IKEA много похожего. Например, присутствие в регионах страны, а также в одних и тех же торговых точках. Он подчеркнул, что сделка позволит сети Hoff стать лидирующем игроком на российском рынке мебели. Производства шведской компании позволят значительно расширить производство.

Напомним, что производитель товаров для дома IKEA приостановил работу своих магазинов в России с 4 марта 2022 года. Решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине. В конце апреле замглавы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет возможность вернуть свои магазины в Россию. Шведский производитель мебели пытался решить вопрос с настройкой логистики поставок для обеспечения магазинов полным ассортиментом своих товаров.