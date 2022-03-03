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ИКЕА назвала сроки закрытия своих магазинов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ИКЕА назвала сроки закрытия своих магазинов
Фото: Unsplash

Производитель товаров для дома IKEA приостановит работу своих магазинов в России с 4 марта 2022 года. Информация об этом появилась на сайте компании в четверг, 3 марта.

— В сложившейся ситуации IKEA вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг можно будет найти на сайте компании в ближайшее время, — уточняется в сообщении на сайте.

До этого сообщалось, что ИКЕА прекращает работать на территории России и Белоруссии. Решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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