ИКЕА назвала сроки закрытия своих магазинов

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Производитель товаров для дома IKEA приостановит работу своих магазинов в России с 4 марта 2022 года. Информация об этом появилась на сайте компании в четверг, 3 марта.

— В сложившейся ситуации IKEA вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг можно будет найти на сайте компании в ближайшее время, — уточняется в сообщении на сайте.

До этого сообщалось, что ИКЕА прекращает работать на территории России и Белоруссии. Решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.