Владислав Овчинский: Площадка товарной кооперации поможет предприятиям найти новых поставщиков

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В рамках Петербургского международного экономического форума руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в интервью «Вечерней Москве» рассказал о мерах поддержки промсектора столицы.

— Владислав Анатольевич, вы запускаете площадку товарной кооперации. Что это такое?

— Есть мнение, что предприятиям если и нужна помощь от государства, то только денежная. Последние месяцы показали, что это не так. И мы сейчас активно развиваем нефинансовые инструменты поддержки. Площадка товарной кооперации — как раз такой инструмент, который позволяет выстроить промышленным предприятиям логистические цепочки. В России есть огромный пул компаний, которые производят продукцию, аналогичную той, что делали иностранные компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам. Чтобы предприятия узнали друг друга, выяснили, что есть аналоги и можно замещать элементы сырья и продукции отечественными производителям, и создан этот проект.

— Популярна ли так называемая мера поддержки «земля за рубль»?

— Это один из самых востребованных видов помощи компаниям сегодня. И мы считаем, что у этой программы хорошие перспективы развития, ведь любое промпредприятие начинается со строительной площадки. Нельзя развивать, реконструировать или создавать производство, не имея земельного участка. Когда мы предоставляем фактически бесплатно землю под создание производства — это дает хороший толчок к развитию самого предприятия. Сейчас уже заключили четыре договора с бизнесом. Думаю, в будущем договоров будет больше.

— А будут ли заключаться новые офсетные контракты?

— Москва с 2017 года начала заключать офсетные контракты и до сих пор остается лидером по этому направлению. Мы также инициируем новации в российское законодательство, касающиеся офсетов. С 1 июля ожидается вступление в силу поправок в 44-й федеральный закон, суть их в том, что понижается объем инвестиций, который необходим для заключения договора. Сейчас эта сумма составляет минимум миллиард рублей, а опустится этот порог до 100 миллионов. Это даст серьезную возможность для среднего и малого бизнеса. Прелесть офсетных контрактов заключается в том, что у промышленника будет устойчивый канал сбыта товара. А для города это возможность покупать продукцию производителя напрямую, причем локализованную в Москве.

— Вы запустили еще и центр поддержки промышленности. Как он работает?



— Центр старается помогать и расправлять крылья промпредприятиям города. В нем собраны все меры поддержки для существующих заводов и фабрик. Мы являемся таким внешним менеджером для взаимодействия с госсектором, с коммерческими организациями других субъектов по налаживанию нормальной производственной деятельности. Кроме того, помогаем заводам выходить на внешние рынки. Мы не забываем про экспорт, который налаживаем сейчас через дружественные страны. В общем, обратиться в центр можно с любым вопросом или проблемой, и наши специалисты в ручном режиме помогут с решением, а также сопроводят на всех этапах.