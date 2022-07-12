Не только топливо: как Россия может использовать газ, который больше не поставляет в Европу

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Объемы поставок газа из России в Европу продолжают сокращаться. Как РФ может использовать этот природный ресурс, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По мнению общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, России стоит всерьез озадачиться строительством газоперерабатывающих заводов, что позволит производить из топлива, которое более не поставляется в Европу, различные продукты. Это несложный процесс, малозатратный и быстро окупаемый. Он отметил, что оставшееся сырье можно перенаправить в химическую промышленность, сельское хозяйство, агрономию и даже военную экономику.

— И этот сегмент нужно развивать не только внутри России, но и продвигать в другие страны, — подчеркнул эксперт.

Марков также рассказал, что при желании переработанное сырье можно поставлять в том числе и недружественным странам через посреднические компании.

— Реализовать переработанное сырье куда проще, чем просто природный газ, — пояснил Марков. — Из него можно изготавливать красители, топливо, удобрения, принадлежности для резки и сварки металлов, галогенпроизводные и иные элементы.

По словам политолога, реализация природного газа более трудозатратная процедура, так как нужно трубы тянуть, создавать заводы для сжижения или разжижения сырья.

— А вот продукты переработки газа занимают небольшой объем по производству — в сотни, а то и в тысячи раз меньше. К тому же поставлять их можно железнодорожным путем от Китая до стран Европы, правда, опять же, через посреднические фирмы, — заключил Марков.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач согласился с данным вариантом, но подчеркнул, что процесс перехода на продажу продуктов переработки сырья — дело длительное и для его реализации понадобится активная поддержка государства.

— Такой бизнес-план может сработать, но это долгосрочный процесс, а не сиюминутный. Над этим перенаправлением нужно активно работать, привлекая власти, инвесторов и экспертов из нефтегазовой отрасли, — объяснил специалист.

Он также рассказал, что перенаправить российский газ, который некогда предназначался для европейских потребителей, можно в газохимическую промышленность.

— Также можно создавать азотные удобрения, развивать с его помощью газомоторный сегмент, налаживать программы по развитию промышленного производства, — добавил Гривач.