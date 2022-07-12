Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Не только топливо: как Россия может использовать газ, который больше не поставляет в Европу

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Не только топливо: как Россия может использовать газ, который больше не поставляет в Европу
Фото: shutterstock

Объемы поставок газа из России в Европу продолжают сокращаться. Как РФ может использовать этот природный ресурс, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По мнению общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, России стоит всерьез озадачиться строительством газоперерабатывающих заводов, что позволит производить из топлива, которое более не поставляется в Европу, различные продукты. Это несложный процесс, малозатратный и быстро окупаемый. Он отметил, что оставшееся сырье можно перенаправить в химическую промышленность, сельское хозяйство, агрономию и даже военную экономику.

— И этот сегмент нужно развивать не только внутри России, но и продвигать в другие страны, — подчеркнул эксперт.

Марков также рассказал, что при желании переработанное сырье можно поставлять в том числе и недружественным странам через посреднические компании.

— Реализовать переработанное сырье куда проще, чем просто природный газ, — пояснил Марков. — Из него можно изготавливать красители, топливо, удобрения, принадлежности для резки и сварки металлов, галогенпроизводные и иные элементы.

По словам политолога, реализация природного газа более трудозатратная процедура, так как нужно трубы тянуть, создавать заводы для сжижения или разжижения сырья.

— А вот продукты переработки газа занимают небольшой объем по производству — в сотни, а то и в тысячи раз меньше. К тому же поставлять их можно железнодорожным путем от Китая до стран Европы, правда, опять же, через посреднические фирмы, — заключил Марков.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач согласился с данным вариантом, но подчеркнул, что процесс перехода на продажу продуктов переработки сырья — дело длительное и для его реализации понадобится активная поддержка государства.

— Такой бизнес-план может сработать, но это долгосрочный процесс, а не сиюминутный. Над этим перенаправлением нужно активно работать, привлекая власти, инвесторов и экспертов из нефтегазовой отрасли, — объяснил специалист.

Он также рассказал, что перенаправить российский газ, который некогда предназначался для европейских потребителей, можно в газохимическую промышленность.

— Также можно создавать азотные удобрения, развивать с его помощью газомоторный сегмент, налаживать программы по развитию промышленного производства, — добавил Гривач.

Европейский союз Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте