Как санкции сказались на иностранных бизнесменах

Беньямин Форстер семь лет назад открыл в России пасеку. После введения санкций он не уехал на родину, а остался работать здесь / Фото: Из личного архива Беньямина Форстера

Бегство компаний из России на фоне санкций, увы, продолжается. Но уходят в основном крупные зарубежные концерны. Зато малый и средний бизнес, которым владеют иностранцы, продолжает работать.

Новости об уходе из России крупных иностранных компаний или приостановке работы в стране весной 2022 года стали почти ежедневными. Всего, по данным исследователей из Йельского университета, около 1000 западных корпораций обязались прекратить или сократить свою деятельность в РФ. А это почти 58 процентов от всех зарегистрированных у нас зарубежных компаний. По данным аналитиков одного из крупнейших американских СМИ, общие потери иностранных предпринимателей в России на фоне санкций составили более 59 миллиардов рублей.

Но, несмотря на давление, граждане западных стран, которые владеют малым и средним бизнесом в России, сумели адаптироваться к нынешним условиям. Они продолжают работать и уезжать не собираются.

Немец Филипп Палабра переехал в Москву десять лет назад. Ему понравилась Россия — люди и культура.

— Я обожаю Москву с ее безумным темпом жизни, эклектикой и множеством талантливых, интересных людей, — говорит Филипп.

В России немец увидел и перспективы для развития собственного дела и решил открыть языковую школу. Будучи аналитиком и финансистом по образованию, Филипп сумел грамотно выстроить бизнес. Школа стала приносить доход. В начале 2020 года Филипп ввел новую услугу — онлайн-занятия. И не прогадал. Раньше уроки в школе были только очными, и новый формат нашел отклик у аудитории. Сразу прибавились клиенты из США, Швейцарии, Германии, Франции и других стран. А спустя пару месяцев началась пандемия коронавируса. Компании только начинали выстраивать работу на новый лад, а Филипп уже встал на нужные рельсы. Пережив пандемию, бизнесмен столкнулся с новыми трудностями.

— Сразу после 24 февраля мне начали звонить близкие, друзья, знакомые из Германии и других стран. Спрашивали одно: уехал ли я из России? Но я отвечал, что остался. Ведь кризис — время возможностей. Зачем куда-то бежать? — говорит Филипп Палабра. — Мир по-прежнему открыт. Вернуться в Германию немецкий гражданин всегда может, как и переехать в другие страны. К тому же мне довелось пожить еще и в Швейцарии, Нидерландах. Везде есть свои плюсы и минусы. Так что я остался и продолжаю свое дело в России.

С введением санкций Филипп столкнулся с тем, что в России стали недоступны иностранные образовательные сервисы, которые он раньше использовал для уроков. Но и эта проблема решаема. Теперь Филипп ориентируется на другие сервисы и учебные пособия.

— Люди и в России, и в других странах стали осторожнее в тратах. Поэтому спрос на наши услуги упал. Многие переживают из-за турбулентной ситуации в мире. Кто-то просто отказался от изучения иностранных языков до лучших времен. Но тем не менее у нас по-прежнему есть клиенты. И сейчас от нас требуется быть гибкими, а уж этому Москва меня научила в свое время, — говорит Филипп.

По его словам, сегодня многие западные языковые школы отказываются сотрудничать с российскими преподавателями и учениками. Иногда они проверяют местонахождение новеньких и, если видят, что человек из России, отказывают ему. Но Филипп считает, что это неправильная позиция.

— Языки — это ключ к более совершенному миру, к пониманию и доверию между людьми. Их нужно продолжать изучать, несмотря на события, которые происходят на политической арене, — рассуждает Филипп.

Поэтому он остался в Москве и не прекратил работать с россиянами. А трудности, которые возникли сейчас, бизнесмен считает временными.

Швейцарец Беньямин Форстер переехал в Россию в 2015 году.

— Я познакомился с вашей культурой еще в юности. У меня были русские друзья, они жили в Швейцарии, — вспоминает Беньямин. — В 1996 году, когда мне было 16 лет, я впервые приехал в Россию в отпуск. Тогда я заметил, насколько отличаются русская и швейцарская культура. У нас люди закрытые, сложнее сходятся с незнакомцами. В России же люди открытые, готовы помочь даже незнакомцу. Например, если машина сломается где-нибудь на дороге за городом, кто-то обязательно остановится, спросит, нужна ли помощь. При этом россияне более спонтанные, выкручиваются и импровизируют на ходу. И такая культура мне ближе! Так что спустя несколько лет я окончательно переехал в Россию.

Беньямин купил дом в Подмосковье и решил заняться пчеловодством. Сначала это было просто хобби. Но потом швейцарец настолько увлекся этим занятием, что теперь пасека приносит ему неплохой доход.

Когда началась спецоперация, Беньямин сразу же заметил падение спроса на его мед.

— Тяжелее всего было в конце февраля и в марте. Продажи резко упали, — рассказывает пчеловод. — Сначала я подумал, что у людей просто нет денег на мою продукцию. Но потом понял — им пока не до этого. Сейчас все встало на свои места, люди успокоились. И наш мед стали покупать в том же объеме, что и раньше. Заказывают и из других регионов страны.

Тем не менее проблемы есть. Например, раньше Беньямин закупал в Польше оборудование для пчеловодства — медогонку и кремовалку. Первая нужна, чтобы добыть мед из сот, вторая — чтобы продукт получился нужной кремовой консистенции с мелкими кристалликами. Теперь оборудование за границей не купить — либо оно сильно подорожало, либо его пока не доставляют.

— Но я не переживаю из-за этого. Во-первых, мое оборудование работает пока исправно. А во-вторых, в России производят аналогичные товары. И когда возникнет необходимость, я смогу купить их. Вот то, что мой любимый швейцарский журнал по пчеловодству не доставляли в Россию, было проблемой. И то сейчас все наладилось, недавно получил последний номер, — смеется Беньямин Форстер. — Так что продолжаю жить, как раньше. Новости смотрю, читаю. На всякий случай посадил картошки побольше. Но я никуда отсюда не уеду. Здесь мой дом, моя вторая родина.

Итальянец Марко Маркезе — потомственный бизнесмен. Его семья владеет отелями на Сицилии, занимается виноделием, строит коттеджи премиум-класса. Марко всегда говорил, что в родной Катании ему тесно. Он мечтал построить свой бизнес. Поэтому Марко отправился в США. Полгода пожил в Бостоне, но менталитет американцев ему не понравился. А потом, в 2013 году, он приехал в Москву.

Русского Марко на тот момент не знал, учил язык самостоятельно по советским учебникам. Освоившись на новом месте, итальянец решил открыть свой бизнес. Он основал компанию, которая занимается поставками российского медоборудования в Европу. Примерно год Марко работал с переводчиком, который помогал общаться с партнерами и покупателями. Затем он освоил язык, отказался от услуг переводчика и даже занялся научной работой.

Фото: Из личного архива Марко Маркезе

Но потом началась спецоперация и грянули санкции.

— 99,9 процента международных сделок, естественно, отменились. Но я подстроился под новые условия. Сейчас продаю российское медоборудование по стране. В будущем хочу выйти на восточноазиатский рынок, — говорит Марко Маркезе. — Но из России я не собираюсь уезжать. Многие мои коллеги перебрались в другие страны еще весной. А я ничего критичного не вижу, считаю, что это просто переходный период.

Как отмечает Марко, сейчас на российском рынке освободилась ниша — иностранного медоборудования стали поставлять меньше. Поэтому итальянец решил пользоваться моментом. Он планирует инвестировать прибыль от своего бизнеса в отечественное производство медтехники.

— Спрос на медоборудование есть всегда, и довольно высокий. Особенно много техники закупает государство. А благодаря санкциям Россия наконец-то сможет сделать серьезные шаги в сфере производства медтехники и создавать отечественное оборудование в промышленных масштабах, — уверен Марко. — Импортозамещение — это не панацея. Эти вопросы не решаются за одну минуту. Нам потребуется пять-десять лет, чтобы нарастить объемы производства. Вот и будем начинать! Делать свое — надежнее, чем закупать технику в других странах.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов считает основной проблемой малого и среднего бизнеса, которым владеют иностранцы, отсутствие импорта.

— Эта проблема актуальна в большей мере именно для зарубежных предпринимателей, так как они лучше знают заграничный рынок и чаще всего закупают товар в других странах, — говорит он. — Решение этой проблемы — переориентироваться на других поставщиков. Можно попробовать выйти на азиатский рынок. А еще нужно налаживать отношения с российскими партнерами — вкладываться в отечественные производства, закупать их товары.

По словам Шибанова, он не наблюдает большого оттока бизнесменов-иностранцев из России.

— Надо понимать, что у этих людей есть финансовые интересы, завязанные на нашей стране. Иностранцы, которые владеют бизнесом в России, понимают, как устроен наш рынок, как здесь можно зарабатывать деньги, — поясняет эксперт. — А есть и те, кто привык жить и работать в России. Многие люди с иностранным гражданством, которые прожили здесь несколько лет, с уважением относятся к нашей стране, культуре и не хотят никуда уезжать. Да, проблемы есть. Но они решаемы. Так что смысла бежать куда-то и там начинать все с нуля нет.

Сложнее ситуация для иностранцев, которые только собираются открыть здесь свое дело. А таких, по словам председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева, по-прежнему хватает.

Владелец языковой школы Филипп Палабра тоже не уехал из нашей страны, а продолжил работать с россиянами / Фото: Из личного архива Филиппа Палабра

— Главная проблема для европейцев и американцев, которые хотят открыть бизнес в нашей стране, — перевести необходимую для уставного капитала сумму с иностранных счетов на российские. Все из-за того, что наши банки находятся под жесткими западными санкциями. В этом смысле преимущество будет у бизнесменов из Китая, Индии, Турции. С этими странами сейчас проще вести финансовые расчеты, — говорит Андрей Ковалев. — К тому же у иностранных предпринимателей, которые только запускают бизнес, не будет возможности кредитоваться по выгодным ставкам. Они сейчас для них выше, чем были, например, еще в начале года.

Эксперт обращает внимание, что запускать свой бизнес в России гражданам недружественных стран на законодательном уровне никто не запрещает, несмотря на санкции. Никто не закрывает и предприятия иностранцев в стране.

— То, что западные компании уходят из России, не имеет никакого отношения к действиям властей. Этого требуют Европа и США от своих граждан. Мы же открыты к сотрудничеству с иностранными коллегами, — резюмирует Ковалев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным крупной консалтинговой компании, за первые шесть месяцев 2022 года на российский рынок пришли только 2 международных бренда. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в стране начали работать 7 новых международных компаний. При этом более 10 таких корпораций с января по июнь 2022 года объявили об уходе с российского рынка.

Более 180 компаний приостановили коммерческую, инвестиционную деятельность, а также прекратили поставки в нашу страну. Из них 19 процентов — бренды одежды, по 12 процентов — товары повседневного спроса и автомобильные концерны. Наименьшая доля ушедших компаний приходится на продуктовый сектор, товары для дома и детей — по 1 проценту.

МНЕНИЕ

Андрей Поденок, президент Московской ассоциации предпринимателей:

— Планируется большое коммерческое переселение На иностранных бизнесменов сейчас давят этические и политические нормы. В Германии, например, предпринимателям на официальном уровне запрещено сотрудничать с российскими компаниями. Но немецкое правительство контролирует только крупный бизнес, а на маленькие предприятия закрывает глаза. А они тем временем сами хотят работать с Россией: сотрудничают со старыми партнерами или даже планируют открывать новые филиалы на территории нашей страны. А происходит так потому, что многие европейские компании не могут удерживать энергетическую себестоимость.

То есть их доходов еле-еле хватает, чтобы оплатить необходимое топливо и другие энергетические ресурсы для производства. Все потому, что в ЕС сильно подорожал кубометр газа. Таким образом, производить товары стало дороже, соответственно, и цена на них выросла. По этому европейские бизнесмены хотят работать в России. И наша ассоциация сейчас разрабатывает алгоритм перевода западных компаний в нашу страну. Россия сможет обеспечить им энергетическую себестоимость.

Несмотря на санкции, в целом условия для ведения бизнеса в России хорошие. ИТ-компании, например, получают налоговые льготы, есть и другие меры государственной поддержки. К тому же западные предприятия, которые уходят из России, освобождают ниши для отечественных производителей. И наши бизнесмены пользуются удобным случаем. А европейские и американские компании, покидая наш рынок, не нарушают законодательства: они продают бизнес российским предпринимателям, выплачивают положенные деньги нашим гражданам — своим сотрудникам. Так что мы в этой ситуации ничего не теряем.