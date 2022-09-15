«Да начнутся голодные игры»: будут ли страны Европы бороться друг с другом за российскую нефть

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Страны Запада ожидают значительные экономические потери в случае введения потолка цен на российские энергоносители. Более того, в Евросоюзе начинается «битва за российскую нефть». Такое мнение высказал журналист Блейз Малли в своей статье для The National Interest. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», будут ли европейские страны бороться между собой за российскую нефть и смогут ли они договориться о введении потолка цен.

По его словам, битва европейских стран за российскую нефть вполне возможна. Однако с этим энергоресурсом ситуация не такая сложная, как с газом в Европе.

— С нефтью дело обстоит мягче, чем с газом. С голубым топливом Европа находится в безвыходном положении. А нефть интернациональна по своим поставкам и добыче. Естественно, конкуренция за источники поставки нефти будет, в том числе и за российскую. Главный вопрос в том, какие будут цены. Нам есть куда поставлять и куда продавать свою нефть. А у Европы не так много вариантов других поставщиков, — считает Беляев.

Эксперт отметил, что технологический аспект играет одну из решающих ролей в данном вопросе. Европа долгие годы использовала российскую нефть для своей промышленности и заменить ее будет невозможно.

— Кроме того, важен технологический аспект. Любые нефтеперерабатывающие заводы и потребители нефти настроены на определенную смесь различных сортов нефти. Европа получала большое количество российской нефти. Заменить ее технологически очень сложно, скорее, даже невозможно. Это весомая причина для Европы не снижать поставки из России, — заявил собеседник «ВМ».

Финансовый аналитик отметил, что страны Европы никогда не смогут договориться о введении потолка цен на российскую нефть. Однако, даже если это произойдет, Россия не проиграет от этой ситуации:

— На мой взгляд, это маловероятно. Не все европейские страны согласятся. Для такого серьезного шага необходимо единогласное решение стран Евросоюза. Я уверен, что его не будет никогда. Тем не менее, даже если такое решение будет принято, Россия не проиграет. Мы будем продавать нефть в те страны и по той цене, которая нам выгодна.

Беляев заключил, что не столь важно, какая из европейских стран окажется в более выгодном положении в плане поставок и запасов нефти. Он уверен, что всем им будет сложно без российских энергоресурсов.