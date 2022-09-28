Медикаменты дорожают медленнее инфляции

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Жизненно важные лекарства за последний месяц подешевели в среднем на 0,3 процента. При этом остальные препараты подорожали на 0,2 процента, свидетельствуют данные Росстата.

По данным Росстата, больше всего цены опустились на умифеновир (арбидол) и колекальциферол (витамин Д3) — на 1,2 процента. Супрастин подешевел на 1,1 процента. Из лекарственных препаратов не из списка жизненно важных лидерами роста цены стали йод — на 3,1 процента и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 2 процента. Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели безртутные медицинские термометры — на 1,8 процента, электронные аппараты для измерения артериального давления — на 0,9 процента и электронные медицинские термометры — на 0,4 процента.

В то же время выросли цены на одноразовые шприцы — на 0,7 процента, бинты — на 0,6 процента, вату отечественную — на 0,4 процента и корригирующие очки — на 0,2 процента. Кроме того, Росстат зафиксировал снижение цен на антисептики для рук — на 1 процент, а также на дезинфицирующие средства для поверхностей и санитарно-гигиенические маски — на 0,4 процента.

По данным экспертов, ситуация на лекарственном рынке сейчас носит разнонаправленный характер.

— Ни одна из иностранных фармкомпаний не заявила о приостановке поставок в РФ, все придерживаются гуманитарной точки зрения о том, что лекарства не могут быть предметом шантажа, давления на страну, — рассказывает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. — Угрозы непоставок нет, но есть сложности в логистике, доставке, поскольку крупные логистические компании не делают разницы между другими товарами и лекарствами. Большие контейнеры, в которые были загружены лекарства, были остановлены на границе, как и контейнеры с остальными товарами. Идет сложный процесс организации новых путей доставки. Это, возможно, отразится на стоимости лекарственных препаратов.

По словам эксперта, российские власти уже предпринимают меры, позволяющие уменьшить риски дефицита лекарств.

— Специальным постановлением правительства создана комиссия, которая определяет риск возникновения дефицита. Соответственно, уже вводятся меры, которые позволят уменьшить соответствующие риски отсутствия лекарств на российском рынке. Среди них — возможность своеобразного параллельного импорта, прямо в упаковках иностранных производителей. Также возможны поблажки в части регистрации иностранных лекарственных препаратов в России и сокращения этих сроков. Думаю, возможны и дополнительные меры, — добавил Куринный.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, в свою очередь, отметил, что с рынка стали вымываться наиболее дешевые препараты.

— По данным одного из крупных маркетинговых агентств, у нас на рынке осталось всего 2 процента препаратов стоимостью ниже 50 рублей. Вот это, я считаю, очень плохо. Семь-восемь лет назад их было порядка 30 процентов. То есть правительство сейчас контролирует верхний предел цен, мы их «крышкой прикрываем», а цена внутри растет, — сетует Саверский.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова подтвердила, что проблема вымывания недорогих средств есть:

— Производителям невыгодно выпускать дешевые препараты. Если раньше они могли продавать их чуть ниже себестоимости за счет других препаратов, то сейчас — нет. Низший ценовой сегмент ушел с рынка. Таблетки валерьянки не подорожали, но не производятся дешевые аналоги.

При этом, по словам Виктории Пресняковой, цены на лекарственные препараты выросли существенно меньше уровня инфляции.

Где вы чаще покупаете лекарства

В ближайшей к дому или месту работы аптеке — 52 %

В аптеке, которая дешевле — 31 %

В интернете — 7 %

Каждый раз по-разному — 6 %

Лекарства покупает кто-то из родственников — 4 %

Согласно опросу ВЦИОМа