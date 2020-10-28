Сергей Собянин: Каникулы дали положительный эффект

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с педагогами. Они обсудили с учителями вопросы дистанционного обучения и работы городского сервиса «Учитель на замену» / Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В среду, 28 октября, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с педагогами и в рамках круглого стола обсудил с ними вопросы дистанционного обучения школьников и возобновления работы городского сервиса «Учитель на замену».

Ученики старших классов московских школ пока что обучаются дистанционно. Это необходимо для снижения уровня заболеваемости коронавирусом в столице. Во время своего выступления на круглом столе мэр Москвы отметил, что эта вынужденная мера уже дает свои результаты. Так, количество школьников в Москве с выявленной коронавирусной инфекцией уменьшилось в два раза, а число переведенных на дистанционное обучение из-за заболеваемости классов сократилось в десять раз.

— Это говорит о том, что меры были приняты своевременно и правильно, — рассказал Сергей Собянин. — Ситуация улучшается, но, чтобы закрепить эту тенденцию, мы приняли решение продлить дистанционное обучение с 6-го по 11-й класс на неделю, учитывая то, что следующая неделя полупраздничная — всего четыре дня учебных. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, и примем решение на следующей неделе.

Глава города напомнил и о других мерах, которые приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, по его словам, положительный эффект дали двухнедельные каникулы, усиление требований масочного режима, режима работы предприятий, перевод на удаленную работу, а также проведение самого массового тестирования на коронавирусную инфекцию среди мировых городов.

— Благодаря этому ситуация стала стабилизироваться, — сказал Сергей Собянин. — И это дает нам прогноз, что ситуация будет улучшаться, если мы станем строго следовать тем мерам, которые приняты.

Несмотря на то что для 6–11-х классов дистанционное обучение продлено, младшие классы продолжают учиться в офлайне.

— Это накладывает тоже дополнительные проблемы и сложности. В первую очередь исходя из того, что в московских школах работают и преподают 1,2 тысячи учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями, — пояснил он. — По большому счету они все должны переходить на удаленную работу. Понятно, что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся там, где это можно, заменить преподавателей.

В помощь педагогам из группы риска создан сервис «Учитель на замену» — это новый проект, в рамках которого на временную подмену учителей приходят студенты педагогических вузов либо педагоги из сферы дополнительного образования.

— Это приносит пользу самим студентам, потому что они получают практику. Также это своевременная помощь школам и учащимся. Важно, чтобы при такой технологии сохранялось и качество преподавания, — подчеркнул Сергей Собянин.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что сервис «Учитель на замену» начал работать еще в прошлом году, а за лето этого года он был доработан. Желающие могут разместить на платформе сервиса свои резюме. Сейчас в базе данных уже более 1,2 тысячи соискателей.

КСТАТИ

Строительство трассы, соединяющей Щербинку и Южное Бутово, планируют завершить до конца этого года, сообщил вчера Сергей Собянин. Дорогу очень ждут жители Щербинки, потому что тогда добираться до станций Бутовской линии метро можно будет за 5–7 минут, плюс запустят по дороге общественный транспорт. Это первый участок важной трассы «Воскресенское — Каракашево — Щербинка», которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, а также поможет разгрузить местные дороги.

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