Сергей Собянин рассказал о сервисе для столичных школ «Учитель на замену»

Фото: Лидеры России

Городской сервис «Учитель на замену» запустили в столице для помощи школам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 октября.

По словам главы города, в столичных школах работает 1,2 тысячи учителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Этим педагогам прописано соблюдать домашний режим.

— По большому счету они все должны переходить на удаленную работу, понятно что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся сделать это... Поэтому в Москве был запущен новый сервис «Учитель на замену», когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педологических вузов, либо педагоги из дополнительного образования, — цитирует Собянина РИА Новости.

Запущенный сервис поможет найти педагогов дополнительного образования, которые способны полностью заменить учителей на время, или пригласить студентов педагогических вузов для ассистентства педагогов «на удаленке». Сервис доступен на сайте zamena.mosmetod.ru. В нем содержатся данные о более тысячи кандидатов.

Читайте также: Студенты педагогических вузов подменят заболевших учителей