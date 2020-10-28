Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин рассказал о сервисе для столичных школ «Учитель на замену»
Фото: Лидеры России

Сергей Собянин рассказал о сервисе для столичных школ «Учитель на замену»

Вероника Кузьминова

Город

Городской сервис «Учитель на замену» запустили в столице для помощи школам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 октября.

По словам главы города, в столичных школах работает 1,2 тысячи учителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Этим педагогам прописано соблюдать домашний режим.

— По большому счету они все должны переходить на удаленную работу, понятно что это невозможно сделать в полном объеме, но мы стараемся сделать это... Поэтому в Москве был запущен новый сервис «Учитель на замену», когда на временную подмену учителей, находящихся в группе риска, приходят студенты педологических вузов, либо педагоги из дополнительного образования, — цитирует Собянина РИА Новости.

Запущенный сервис поможет найти педагогов дополнительного образования, которые способны полностью заменить учителей на время, или пригласить студентов педагогических вузов для ассистентства педагогов «на удаленке». Сервис доступен на сайте zamena.mosmetod.ru. В нем содержатся данные о более тысячи кандидатов.

Читайте также: Студенты педагогических вузов подменят заболевших учителей

дистанционная форма обученияшколаСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Все мнения
О проекте