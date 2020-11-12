Диктант для взрослых. Москвичи проверили свои знания по этнографии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столица в пятый раз подключилась к проведению международной акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие прошло в режиме онлайн. Единственной площадкой, где москвичи писали диктант очно, стал особняк на Волхонке.

Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов, посвященных традициям и культуре народов, живущих в России.

Особенностью этого года стало то, что часть вопросов была связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Например, нужно было ответить, какая песня, написанная поэтом Яковом Шведовым, имеет молдавские и румынские мотивы, а поется в ней про зеленые и красивые листья. Речь шла, конечно, про «Смуглянку». Были вопросы и посложней, например, в каком из родов войск воевал нанаец Александр Пассар.

Дагестанец Султан Хамзаев писал этнографический диктант в третий раз. Его заставил задуматься вопрос о том, какое животное является тотемным у большинства народов России, а особенно его чтят в Сибири. В итоге он выбрал правильный ответ — медведь.

— Я много езжу по стране, занимаясь общественной деятельностью, и стараюсь вникнуть в этнокультурные особенности разных регионов. В обычной жизни мы несправедливо мало уделяем внимания традициям других народов, — заметил Султан.

Сотруднице Федерального агентства по делам национальностей Екатерине Белых понравились вопросы про кулинарные традиции. В одном из них нужно было назвать выпечку, популярную в стрит-фуде и в дорогих ресторанах как в России, так и в Индии, Китае, Средней Азии, Мозамбике, на Мадагаскаре и в Европе. Конечно, это самса.

— У нас такая многонациональная страна, и мы должны учитывать богатейшую историю народов, — отметил председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев. — В прошлом году мы писали диктант в Германии, и написали на отлично. Вчера готовился к нему всю ночь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей:

— Главная цель акции не проверка знаний, а стремление узнать культуру, обычаи и историю нашей уникальной, огромной страны. Мы всю жизнь были многонациональным государством, и теперь появился повод узнать элементарные традиции тех, кто живет рядом, почитать о своеобразии этносов. За все годы в диктанте приняли участие около 1,2 миллиона человек.

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