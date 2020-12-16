Выпускники университета сделают транспорт лучше

Фото: Центр «Этносфера»

В среду, 16 декабря, в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете в рамках празднования 90-летия вуза отметили День столичного транспорта.

В честь знаменательной даты университет заключил партнерство со столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, муниципальным перевозчиком «Мосгортранс», Московским метрополитеном и Центральной пригородной пассажирской компанией.

По словам ректора МАДИ Андрея Келлера, вуз уже долгие годы взаимодействует с ключевыми государственными и частными профильными компаниями. Однако подписанные соглашения сделают сотрудничество еще более плодотворным.

— Мы всегда рады выпускникам МАДИ, — сказал начальник Московского метрополитена Виктор Козловский. — Ждем их с новыми идеями дальнейшего развития столичной транспортной системы. Сегодня мы стараемся делать все, чтобы пассажир не чувствовал никаких препятствий во время передвижения по городу. И будем рады, если сотрудники и выпускники МАДИ помогут нам в этом. Будем вместе улучшать транспортную систему города.

Для плодотворного сотрудничества в университете планируют внедрить программы дополнительного образования.

— Мы воспитываем высококвалифицированных специалистов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями. Помимо этого, скоро мы запустим в нашем вузе технологию опережающей подготовки кадров, чтобы выпускники по окончании университета уже имели знания, связанные со всеми новинками, которые только появляются в Транспортном комплексе Москвы, — сказал ректор МАДИ Андрей Келлер.

Празднование юбилея университета не ограничилось подписанием соглашений. Например, на полигоне МАДИ открылась новая лаборатория. Там сотрудники и студенты кафедры «Электротехника и электрооборудование» будут разрабатывать инновационное электрооборудование для использования в транспортных системах

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Порядка тысячи выпускников МАДИ трудятся в Транспортном комплексе Москвы. Около 140 из них — руководители среднего и высшего звена. Мы нуждаемся в выпускниках транспортных вузов, лидером среди которых не только в Москве, но и во всей России является МАДИ. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы все выпускники университета оставались в городе, чтобы развивать инфраструктуру Москвы — одну из самых сложных в мире.

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