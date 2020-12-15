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Департамент транспорта Москвы составил портрет пассажира МЦД
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Департамент транспорта Москвы составил портрет пассажира МЦД

Никита Абрамов

Транспорт

Департамент транспорта Москвы вместе с центром «Безопасный транспорт» провели исследование пассажиров МЦД. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В результате исследований выяснилось, что среднестатистический пассажир МЦД имеет возраст 30–39 лет, средний доход и пользуется диаметрами со дня запуска.

Анализ показал, что 48 процентов пассажиров ездят в Москву, а 52 процента — в Московскую область. Горожане пользуются МЦД для поездок на работу 3–5 дней в неделю и оплачивают проезд картой «Тройка».

Также пресс-служба сообщила, что 47 процентов пассажиров составляют мужчины, а 53 процента — женщины.

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