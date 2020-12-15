Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Отец родившегося в столичном метро ребенка рассказал о самочувствии малыша
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Отец родившегося в столичном метро ребенка рассказал о самочувствии малыша

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Мужчина, чья жена родила в столичном метро, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые приняли роды. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что на данный момент супруга горожанина и маленький ребенок чувствуют себя хорошо.

Это второй ребенок. Долго ждали, но не ожидали такого случая. Супруга поехала в гости к тете. Хочу поблагодарить врачей, сотрудников полиции. Сына назвали Алинур, — рассказал мужчина.

Напомним, в среду, 9 декабря, столичные полицейские Алеся Полякова и Алексей Орлов приняли роды у женщины на станции метро «Электрозаводская».

До приезда врачей они обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения.

Читайте также: Дептранс поощрит сотрудников метро, принявших роды на станции «Электрозаводская»

МетроМосквароды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Убийственно точный «Ланцет»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Сделать пластику и не умереть

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как слово наше отзовется…

Все мнения
О проекте