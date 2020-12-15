Отец родившегося в столичном метро ребенка рассказал о самочувствии малыша

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Мужчина, чья жена родила в столичном метро, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые приняли роды. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что на данный момент супруга горожанина и маленький ребенок чувствуют себя хорошо.

— Это второй ребенок. Долго ждали, но не ожидали такого случая. Супруга поехала в гости к тете. Хочу поблагодарить врачей, сотрудников полиции. Сына назвали Алинур, — рассказал мужчина.

Напомним, в среду, 9 декабря, столичные полицейские Алеся Полякова и Алексей Орлов приняли роды у женщины на станции метро «Электрозаводская».

До приезда врачей они обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения.

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