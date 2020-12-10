Дептранс поощрит сотрудников метро, принявших роды на станции «Электрозаводская» 

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры намерен поощрить инспекторов службы безопасности метро и полицейских, которые помогли родить женщине на станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дептранс поблагодарил сотрудников службы безопасности подземки Александра Левина и Виктора Реву, а также двух полицейских Алесю Полякову и Алексея Орлова за помощь женщине.

Ранее сообщалось, что пассажирка Московского метрополитена родила ребенка на станции «Электрозаводская». Роды у женщины приняли сотрудники метрополитена и полицейские.

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