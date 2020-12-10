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Брат родившей в столичном метро женщины опроверг сообщения об ее отказе от ребенка
Фото: depositphotos.com

Брат родившей в столичном метро женщины опроверг сообщения об ее отказе от ребенка

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Родившая на станции метро «Электрозаводская» 29-летняя уроженка Кыргызстана Упол Курманова ни за что не откажется от ребенка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ее родной брат Усон Курманов в четверг, 10 декабря.

Мужчина отметил, что ребенок рядом с матерью.

— Упол не отказывалась от ребенка, это неправда, то, что пишут в интернете. Она рядом с ребенком, они чувствуют себя хорошо. Все родственники сейчас ей помогают восстановиться, — сказала собеседник «ВМ».

Курманов также отметил, что некоторые близкие негативно отреагировали на то, что девушка в «положении» оказалась одна в метро.

— У нее сейчас депрессия из-за того, что к ее личности много внимания. Она не хотела, чтобы родственники знали о ее беременности, — уточнил мужчина.

Ранее сообщалось, что пассажирка Московского метрополитена родила ребенка на станции «Электрозаводская». Роды у женщины приняли сотрудники метрополитена и полицейские.

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