СМИ: Женщина родила ребенка на станции московского метро

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пассажирка Московского метрополитена родила ребенка на станции «Электрозаводская».

Роды у женщины приняли сотрудники метрополитена и полицейские. Появившиеся в Сети видеозаписи свидетельствуют, что сотрудница правоохранительных органов держит малыша на руках, другие очевидцы помогают роженице.

Официальные комментарии относительно данных сообщений от Московского метрополитена не поступали. Подробности случившегося уточняются, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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