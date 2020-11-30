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Ребенок умер после родов в туалете в подмосковных Мытищах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ребенок умер после родов в туалете в подмосковных Мытищах

Юлия Курганова

Происшествия

В подмосковных Мытищах женщина родила ребенка в туалете. Младенец позже скончался.

Уточняется, что в субботу, 28 ноября, в 8:00 у жительницы Подмосковья произошли роды. Со слов матери малыша, она родила его в домашних условиях в туалете в своей квартире на улице Полякова. При этом медики констатировали смерть малыша в 14:40.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция проводит проверку, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в отношении сотрудников центра в Лобне, где погиб ребенок. По данным следствия, 20 октября 2020 года в Лобне 14-летний подросток находился в центре дополнительного образования. У него в руках сдетонировал противотанковый патрон пушки «ШВАК» времен Великой Отечественной войны. Ребенок умер от полученных травм.

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смерть ребенкаМытищироды
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