Предприятия поддержат студентов целевых направлений

Студент четвертого курса Михаил Калинин получает образование в Московском авиационном институте по программе целевого набора. Ему удается успешно совмещать занятия в университете и работу в Опытно-конструкторском бюро имени Сухого / Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

В субботу, 6 февраля, в Московском авиационном институте провели День открытых дверей. Встречу посвятили целевому набору студентов и сотрудничеству с крупными компаниями отрасли.

С абитуриентами в онлайн-формате пообщались сотрудники почти 40 ведущих предприятий, работающих в авиакосмической, военной, оборонно-промышленной и IT отраслях. Представители холдинга «Вертолеты России» и самолетостроительной компании «МиГ» рассказали ребятам о программах целевого набора. Такое обучение отличается тем, что студенты заключают с компанией договор. Согласно документу, предприятие полностью оплачивает обучение будущего специалиста и его проживание в общежитии. Взамен студент после выпуска обязан проработать в компании не менее трех лет. Точный срок определяется индивидуально.

— Мы помогаем студентам материально, выплачиваем дополнительные стипендии. Их размер определяет предприятие. Помимо этой выплаты студент получает стипендию от вуза, — рассказала начальник бюро повышения квалификации и подготовки персонала корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Любовь Киреева.

Кроме того, студенты-целевики могут получить официальную работу по специальности уже с первого курса. Они получают зарплату и продолжают учиться. Например, студент МАИ Михаил Калинин уже четыре года занимает должность техника в Опытно-конструкторском бюро имени Сухого. Михаил рассказал, что он посвящает несколько дней в неделю занятиям, а остальное время отдает работе на предприятии.

— Попасть в эту компанию было не легко. Я участвовал в специальной олимпиаде. Из 180 кандидатов это испытание успешно прошли только 17 человек, — рассказал Михаил Калинин. — Мне повезло, работа дает полезный опыт. Там я применяю на практике знания, полученные в институте. Я вижу, как теория воплощается в жизнь.

Еще участникам Дня открытых дверей рассказали о стажировках, которые могут пройти студенты МАИ. Благодаря тому, что университет сотрудничает с множеством профильных компаний, ребята могут выбрать для прохождения практики предприятие своей мечты. Кроме того, на оборудовании некоторых компаний студенты могут опробовать в действии свои разработки.

— Мы регулярно проводим научно-техническую конференцию «Чернышевские чтения». Там студенты представляют свои научные проекты. В состав жюри входят руководители всех ключевых направлений работы. Они присматриваются к студентам, выслушивают их идеи, а потом отбирают самые лучшие и реализуют их на производстве, — отметила начальник учебно-производственного центра Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева Наталья Бессонова.

Отдельной темой для обсуждения на встрече стали изменившиеся правила приема в МАИ. Зачисление теперь будет проходить в одну волну. По словам ответственного секретаря приемной комиссии авиационного института Александра Гетманова, чтобы не попасть впросак, абитуриентам стоит заранее выбрать для себя ключевой университет для поступления.

— Еще одно важное нововведение — абитуриент теперь может подать документы на пять направлений подготовки. Но по некоторым из них идет общий конкурс. То есть если студент не попал на одно направление, его могут зачислить на другое, близкое, — добавил Александр Гетманов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шемяков, проректор по стратегическому развитию МАИ:

— Основная цель обучения — получение знаний и навыков, которые формируют базу для того, чтобы будущий специалист был конкурентоспособен и успешен в активно меняющейся среде. Мы придумали такой формат Дня открытых дверей, где абитуриенты могут познакомиться с перспективами развития предприятий и карьерными возможностями, узнать о целевом обучении. Это поможет точнее определить свой путь.

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