Главный архитектор рассказал, каким видит город будущего

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Перед майскими праздниками главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов провел открытый урок для старшеклассников школы № 1164.

За месяц с небольшим в этой школе уже привыкли к высоким гостям. Профориентационные занятия в актовом зале здесь уже провели президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. Теперь роль учителя досталась Сергею Кузнецову. Он представил Москву как эпоху архитектурных сенсаций, рассказав старшеклассникам о последних реализованных проектах в городе: о развитии олимпийского комплекса «Лужники», строительстве парка «Зарядье», формировании удобных транспортных связей, которые создают новые станции метро и широкие магистрали.

— Мы обсудили достаточно широкий круг вопросов, — отметил он после урока, — поговорили о карьере в столичном Стройкомплексе, вспомнили истории крупнейших культурных объектов города, обсудили развитие транспортной системы мегаполиса.

На занятии, которое в школе № 1164 получило название «Урок с лидером», Сергей Кузнецов уделил достаточно много времени тому, какой была Москва в начале 2000-х годов. Интерес у ребят вызвали истории с появлением небоскребов, новых зон отдыха, центров спортивного притяжения. К примеру, неподалеку от школы расположены два крупных городских стадиона — «Динамо» и ЦСКА. В последние годы там же, рядом со спортивными объектами мирового уровня, открылись современные станции метро. Знаковым объектом последней пары лет стал и парк «Ходынское поле».

Старшеклассники также представили себе Москву будущего и услышали мнение от главного архитектора столицы, каким же должен стать мегаполис для его жителей через несколько лет. Вот несколько слов, которые характеризуют представления сегодняшних школьников о том, каким скоро станет город: «удобный», «комфортный», «мобильный», «быстро развивающийся».

За активное участие в дискуссии Сергей Кузнецов решил подарить одному из учеников книгу об архитектуре. Свой автограф он оставил на форзаце для старшеклассника Артема, пожелав ему успеха в учебе. Кстати, возможно, после этой встречи некоторые ребята задумаются о том, чтобы в будущем выбрать профессию архитектора и связать свой путь с градостроительством.

КСТАТИ

В ГБОУ «Школа № 1164» за последние годы сформированы новые классы. Ребята могут выбрать углубленное изучение математики, иностранных языков, а ученики 8–9-х классов смогут изучать промышленное программирование. По окончании курса школьники будут иметь навыки, достаточные для работы на позиции junior-разработчика.

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