Одиннадцатиклассница создала IT-террариум

Школьница Елизавета Кузнецова настраивает систему для своего умного домашнего террариума. В нем живут лягушки, которых девушка выращивает самостоятельно / Фото: Из личного архива Елизаветы Кузнецовой

Одиннадцатиклассница школы № 2065 Елизавета Кузнецова создала IT-террариум. Изобретение уникально тем, что оно самостоятельно поддерживает нужный для рептилий климат.

Елизавета — ученица профильного инженерного класса, поэтому создание инновационных продуктов для нее не в новинку. Девушка придумала создать уникальный террариум еще в прошлом году. Тогда же она и начала работу над своим изобретением. На такую необычную мысль школьницу натолкнул ее собственный домашний террариум.

— У меня дома живут лягушки. Взяла маленьких головастиков и решила посмотреть, смогу ли вырастить их самостоятельно, — рассказала Елизавета.

По ее словам, заботиться о земноводных оказалось намного сложнее, чем о рыбках или черепахах.

— Тут столько нюансов! Важно поддерживать определенную влажность внутри террариума, температуру...

Даже освещение играет большую роль, — отметила девушка. — А я утром ухожу в школу, потом у меня дополнительные занятия, репетиторы и другие дела, сложно контролировать все эти процессы. Так у меня и родилась идея автоматизировать свой террариум, сделать его умным.

Вместе с руководителем проекта — учителем математики школы № 2065 Айдаром Ахметшиным — Елизавета приступила к работе.

— Амфибии и рептилии — это, как ни странно, одни из самых популярных домашних питомцев. Кроме того, в террариумах и аквариумах могут содержаться необычные растения, которые тоже нуждаются в определенных условиях, — отметил Айдар Ахметшин.

Работа началась с того, что Елизавета вместе с научным руководителем провели мониторинг уже существующих моделей террариумов на рынке. Они выяснили, что ни у одного из них нет автоматической регулировки освещения и дисплея для дистанционного контроля показателей. Школьница решила это исправить. Она задумала оснастить террариум автономной системой управления климатом и возможностью дистанционной коррекции его параметров через беспроводную интернет-сеть. За основу Елизавета взяла систему, которая работает в умных теплицах.

— Все детали сделаны из экологически чистых материалов, они никак не повредят обитателям террариума, — уточнил Айдар Ахметшин. — Внутри системы расположены специальные датчики, которые контролируют температуру, влажность и освещение. При понижении температуры они автоматически включают установленные внутри террариума нагревательные лампы. А если падает влажность, в игру вступает парогенератор.

Освещение можно включать каждые полчаса, обеспечивая достаточное количество ультрафиолета, а можно запрограммировать систему на более длительные промежутки, в зависимости от погоды и расположения террариума.

— Сложнее всего приходится летом. Если зимой, например, можно просто поставить террариум поближе к батарее, а свет самостоятельно «выключается» к вечеру, то летом темнеет поздно, светлеет рано, а еще аквариум может нагреваться, если на него попадают лучи солнца, — объяснила одиннадцатиклассница.

Она решила эту проблему. Чтобы было проще контролировать показатели, информация о влажности, освещенности и температуре выводится на дисплей террариума.

— Мы не стали писать специальную программу для вывода данных на телефон, так как большой необходимости в этом не увидели, — добавил педагог.

По словам Елизаветы, после выпуска из школы она не забросит работу над проектом. В планах — проработать несколько функций, которыми можно будет дополнить систему.

— Например, хорошо было бы подключить к ней автоматическую кормушку и видеонаблюдение. Тогда обитателей террариума можно будет оставлять одних на долгий срок, — сказала Елизавета.

С этим проектом девушка получила первое место на Московском городском конкурсе исследовательских проектов и в конкурсе «Курчатовский проект: от практики к знаниям». А еще ее идею оценили на конкурсе «Инженеры будущего», где она стала призером.

— Мы решили показать проект одной столичной сети зоомагазинов, получить от нее обратную связь. Они очень заинтересовались такими террариумами. Может быть, получится наладить производство, — дополнил Айдар Ахметшин.

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— Для комфортной и активной жизни амфибиям необходима температура выше 21 градуса, а влажность воздуха — от 70 до 100 процентов. Вентиляция поможет избежать болезней.

— Перед оформлением террариума стоит узнать, в каких условиях живут земноводные в дикой природе. Правильно подобранный грунт и растения помогут животным быстрее освоиться.

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