Достояние страны: эксперты рассказали о последствиях лесной реформы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на экспорт из России необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. В частности, речь идет о так называемом кругляке. Кроме того, с 1 января следующего года в пилотном режиме должна заработать единая информационная система учета древесины и сделок с ней.

Усиление переработки

Как рассказал «Вечерней Москве» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, свое поручение президент озвучил как руководство к действию, и в ближайшее время действительно нужно организовать заградительный барьер для вывоза такого природного богатства, как лес, чтобы воспрепятствовать криминалу.

— Пока есть спрос на такие ценные породы, как кругляк, недобросовестные предприниматели будут его удовлетворять. И пока у нас границы достаточно прозрачны с точки зрения транспортировки кругляка, это будет происходить. Заказчики есть, есть спрос, нелегальный бизнес налажен, и он очень прибыльный. Если мы вводим заградительные барьеры, то, разумеется, эти поставки будут прекращаться. Это значит, что мы прекращаем незаконные, нелегальные рубки, потому что они являются цепочкой нелегального бизнеса. В них просто снизится потребность, — заявил общественник.

Кроме того, поручение позволит развивать внутренний российский рынок по переработке. Его потенциал не используется в полной мере.

— Если направить мощности и усилия на переработку, это будет иметь положительный эффект с точки зрения влияния как на экономику, так и на экологию, — отметил Рашид Исмаилов.

Работы предстоит много

Заведующий лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко также положительно отнесся к поручению о запрете экспорта.

— В целом я отношусь к этому нормально. Нужна переработка, а не гнать сырье. Это высокая добавленная стоимость. С точки зрения того, насколько быстро это получится сделать, — большой вопрос. Конечно, это простимулирует производство. Однако это не только начать из бревен делать доски. Нужно, чтобы продукция была высокого качества и востребована на рынке, — заявил ученый.

Причем вариантов деревянных изделий довольно много, в том числе мебель. Но и условный стул сделать недостаточно.

— Если мы говорим о том, что хотим занять место итальянской мебели, то это очень долгая перспектива. Здесь же не только нужно сделать, нужно всем показать, выиграть конкуренцию. Так что работы тем, кто трудится на этом рынке, предстоит много, — отметил Гниненко.

Можно делать экологичное топливо

Рашид Исмаилов, в свою очередь, констатирует, что у нас в России в принципе вся экономика леса недооцененная. Мы не понимаем и не знаем, какими богатствами обладаем и как их использовать. Но в качестве одного из направлений развития председатель Российского экологического общества предложил переработку отходов лесопиления.

— Это то, что может заменить уголь в городах, где люди топят углем частные дома, от чего негативно воздействуют на окружающую среду, осуществляя вредные выбросы. Если все это заменить альтернативным топливом, биотопливом, из пеллетов, которые образуются после переработки отходов лесопиления, то это как раз окажет прямое воздействие по улучшению ситуации, — резюмировал эксперт.

Надо сказать, в правительстве также заявили, что экспорт необработанных лесоматериалов может быть в ближайшее время запрещен в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. И тем, кто бизнесом занимается не совсем легально, но для кого лес является единственным источником дохода, судя по всему, дадут время выйти из тени. Они смогут с разумной государственной поддержкой наладить переработку древесины.

В целом же, несмотря на то, что Россия является лидером по экспорту необработанного дерева — 17–20 млн кубометров в год, экспорт продукции лесопромышленного комплекса высокой переработки также растет из года в год, и по этому показателю наша страна уступает только Канаде. По информации «Российской газеты», в 2019 году экспорт ЛПК составил чуть больше 12 млрд долларов, а к 2024 году он может увеличиться до 17 млрд долларов. Наверняка грядущий запрет на экспорт кругляка вполне позволит России потеснить североамериканского конкурента.

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