Сортируют отходы, помогают нуждающимся

Добровольцы волонтерского корпуса МАИ Василий Петров и Валерия Азова организовали акцию по сбору пластиковых крышек. Они отправят отходы на переработку / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

26 апреля в Московском авиационном институте началась «Неделя добра». Студенты будут собирать пластиковые крышки от бутылок, корм для бездомных животных и проведут другие благотворительные акции.

В коридорах разных корпусов МАИ установили специальные боксы. В одни можно сдавать пластиковые отходы. Волонтеры общественной организации «Добрые крышечки» позже заберут накопленный мусор и отвезут его на переработку. Вырученные средства пойдут на покупку инвалидной коляски для подопечного столичного благотворительного фонда.

В других ящиках студенты могут оставить корм, ошейники, лекарства и другие необходимые вещи для бездомных животных. Их активисты отвезут в приют, который находится в подмосковных Химках. Кстати, студенты МАИ помогают и в социализации животных — они регулярно приезжают в приют, чтобы погулять с собаками, поиграть с кошками.

— Этой акцией мы хотим напомнить ребятам о том, как важно заботиться об окружающей среде и помогать нуждающимся, — рассказывает второкурсница МАИ Валерия Азова. — Мы провели обширную информационную кампанию, чтобы привлечь как можно больше студентов к «Неделе добра». И мы рады, что многие ребята из нашего института откликнулись и нашли время для этого.

Помимо сбора пластика и гостинцев для животных, волонтеры планируют провести акцию по сбору одежды «Доброворот». Все вещи потом доставят в благотворительный магазин. Там одежду смогут купить малоимущие люди. Кстати, в МАИ будут принимать и вещи, непригодные для носки. Их отправят на переработку.

— Еще мы хотим посетить экоцентр «Сборка», чтобы, так сказать, повысить квалификацию: узнать, как в Москве сортируют и утилизируют разные виды отходов, — добавила Валерия Азова.

А еще, чтобы качественно организовывать добровольческие акции в будущем, активисты МАИ посетят мастер-классы сотрудников благотворительных фондов.

— В нашем волонтерском корпусе сейчас состоят около 500 человек. Когда мы объявили «Неделю добра», количество желающих помочь в организации увеличилось. Мы не ограничиваем количество участников. Помочь в проведении акции может любой студент, — отметила Валерия Азова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Янковая, начальник волонтерского центра МАИ:

— Несмотря на загруженность по учебе, свойственную техническому вузу, ребята активно участвуют в благотворительности. Основное направление, которое мы развиваем, — это донорское движение. Мы сотрудничаем с городскими больницами, устраиваем акции — выездные и на территории вуза. Второе важное направление — социальное. Мы помогаем животным в приютах. Еще ребята регулярно помогают ветеранам Великой Отечественной войны.

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