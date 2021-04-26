Терпение и открытое сердце: молодые социальные работники — о главном выборе своей жизни

Фото из личного архива Елены Болдаевой

23 апреля профессии «социальный работник» исполнилось 30 лет. Попробуйте нарисовать себе портрет современного социального работника. Многие представят не очень улыбчивую женщину, везущую за собой тяжелую тележку на колесиках, полную продуктов. Это один из самых больших мифов, связанных с современной соцзащитой! Среднестатистический соцработник 21 года XXI века — это активная и технически подкованная девушка или молодой человек, готовые делиться своим душевным теплом и добротой с окружающими людьми и, прежде всего, своими подопечными. Соцзащита сегодня — это сфера искренней заботы о людях, основанная на проактивном и индивидуальном подходах в оказании помощи. Это адресная поддержка людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Как правило, молодые люди приходят в сферу соцзащиты, потому что их привлекает сама идея помощи людям: в последние годы очень важной и в определенной степени модной стала тема волонтерства и взаимоподдержки. Зачастую юноши и девушки приходят в центры социального обслуживания с новыми проектами, а когда их здесь понимают, поддерживают и оказывают помощь в реализации идей, это очень воодушевляет. Все это подтверждают молодые сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Сокольники».

Еще пять лет назад Мария Смолыгина из ТЦСО «Сокольники» и представить себе не могла, как круто и в лучшую сторону изменится ее жизнь после того, как она поменяет работу в сфере торговли на благодатный труд социального работника.

— Главное в работе — это улыбка. Просто захотеть что-то сделать — мало. Нужно выполнять свою задачу с улыбкой и открытым сердцем, тогда результаты твоего труда действительно принесут плоды, — уверена Маша.

А еще девушка считает, что на каждое доброе дело нужно отвечать другим добрым делом, поступком или хотя бы словом. Тогда мир вокруг тебя станет чуточку прекраснее. Социальный работник рассказывает, что каждый раз, когда кто-то из бабушек дает ей яблоки или баночку варенья, она не оставляет их себе, а выпекает пирог или булочки, чтобы потом отнести их своим подопечным. Так она передает им частичку своего тепла.

Иногда жизнь подбрасывает свои сюрпризы. Как-то раз Мария пришла к одной из своих подопечных, а у нее окотилась домашняя любимица. Не бросать же маленьких зверят! Спустя месяц она забрала беленького котика Бантика к себе домой, а остальных тоже пристроила соседям: не пропал никто, все нашли семьи. Так своего рода социальную помощь получила даже кошка.

— Я всегда стараюсь для каждой бабушки и каждого дедушки, которым я помогаю эти годы, найти нужные слова поддержки, подбадриваю их как могу. Самой старшей из моих подопечных 97 лет. И она говорит, что рядом со мной будто молодеет. Это очень важно — слышать такие слова. Если у вас есть желание помогать, терпение и позитивный эмоциональный настрой — все получится, — отмечает Маша.

Мария добавляет, что каждое утро перед работой для нее как праздник: она по-настоящему счастлива, что несколько лет назад так круто изменила свою судьбу и решила помогать людям, которым нужны поддержка и внимание.

Илье Столбовому всего 24 года. Больше 2,5 из них он работает в ТЦСО «Сокольники». Примером для юноши стали его родители: мама до сих пор работает в районе Богородское, а раньше папа трудился социальным работником в Таганском районе.

— К каждому подопечному нужно подобрать свой ключик, — говорит Илья. — Все люди прекрасные, добрые, хорошие. Я стараюсь каждый день напоминать им об этом своими делами, поступками. Никогда ни с кем не конфликтую. Главное в нашей работе — терпение и отзывчивость, а также доброе сердце и искренность.

Действительно, все как один социальные работники утверждают, что наиболее важные качества, которыми нужно обладать, — терпение и стрессоустойчивость:

— Ситуации бывают разные: в этой работе постоянно имеешь дело с людьми, а они могут быть настроены и негативно. Но доброта в конце концов всегда побеждает, — уверен молодой человек. — Когда я только пришел в ТЦСО, мне передали «под крыло» пожилую супружескую пару. Сейчас мы стали настоящими друзьями, а тогда, почти два года назад, они восприняли меня не очень дружелюбно. Почему-то считали, что только женщина может по-настоящему добросовестно выполнять свою работу по обслуживанию на дому и на помощь юноши-соцработника не рассчитывали, — вспоминает Илья.

Однако спустя уже пару недель супруги поняли, как они ошибались. Улыбчивый и активный юноша очень полюбился им, а свои обязанности он выполняет четко и безукоризненно.

— Видимо, мне помогает армейское прошлое, — добавляет он. — До работы в центре социального обслуживания я отслужил в армии, — сказал он.

Своя история прихода в профессию и у Елены Болдаевой из ТЦСО «Сокольники».

— Моя сестра имеет инвалидность. И при этом она по-настоящему добрый, светлый человек. Я всегда хотела помогать таким людям, как она, и, кроме этого, научиться самой выполнять все процедуры по обслуживанию ее на дому. Так в октябре 2016 года я пришла в ставший уже родным ТЦСО, — рассказала Лена.

Здесь Елена окончила курсы по оказанию социально-медицинских услуг, социальному сопровождению пожилых людей из группы риска и повышению финансовой грамотности пенсионеров. Теперь она хорошо управляется с самыми непростыми подопечными, имеющими физические особенности, а также может оказать любую помощь своему родному человеку — любимой сестре Анне.

Каждая бабушка, которую обслуживает Лена, чувствует себя рядом с ней моложе и бодрее.

— Я вижу, что им нравится проводить время со мной. Мы гуляем, кормим уточек на пруду, а иногда я становлюсь фешен-консультантом и помогаю выбрать бабулечкам модные очки или обувь. Они часто советуются со мной, что лучше купить, — говорит Лена.

После начала пандемии коронавируса в прошлом году очень важным стало быстро обучить пожилых людей возможностям современных девайсов: общению через смартфоны по Zoom или в WhatsApp. В этом, конечно, бабушки и дедушки всегда могли положиться на социальных работников. И Лена, и Илья, и Маша вспоминают, как обучали своих подопечных звонить по видеосвязи на своих гаджетах.

— Моя дорогая Людмила Владимировна очень быстро освоила видеозвонки. Благодаря этому мы с ней общаемся практически ежедневно. А сейчас бабулечка сама записывает себя через приложение ЕМИАС в поликлинику и пользуется другими приложениями. Главное, дать основы пользования гаджетом, и я это сделала, — добавляет Лена.

— Я очень рада, что в нашем центре работает много молодых людей. Успешно развиваться невозможно без наставничества и связи поколений. Наши ребята яркие, энергичные и талантливые. Они преданно служат людям и успешно решают поставленные задачи! — отметила директор Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» Ольга Степанова.

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