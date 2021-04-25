Жителей старшего возраста приглашают пополнить ряды волонтеров

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Ресурсный центр «Мосволонтер» запустил в столице проект «Молоды душой». 25 апреля «Вечерняя Москва» узнала подробности новой программы.

Всероссийский проект «Молоды душой», который теперь запустили и в столице, создан для привлечения к добровольческой деятельности людей старше 55 лет.

— Они активно участвуют в городских мероприятиях, а также делятся своим опытом с начинающими добровольцами. С начала года 182 волонтера старше 55 лет приняли участие в 12 спортивных, культурных, образовательных и мемориальных мероприятиях столицы, — рассказали в пресс-службе центра «Мосволонтер».

Кроме того, для горожан старшего возраста проводят мастер-классы по основам фотографии, видеомонтажа, журналистики и соцсетям.

«Серебряный» доброволец — врач-нефролог высшей категории Светлана Сашурина — не только продолжает свою трудовую деятельность, но и успевает в свободное время делать добрые дела. Она принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года, программе мобильности волонтеров в Казани, Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», Международной московской книжной выставке-ярмарке и многих других городских мероприятиях.

— На мой взгляд, это замечательный проект, который объединяет людей разных поколений. На мероприятиях мы чему-то учимся у молодежи и, конечно, передаем им свой богатый опыт, — поделилась Сашурина.

Сейчас Светлана вместе с другими волонтерами активно готовится к мероприятиям, посвященным Дню Победы.

К слову, стать участником проекта может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету на официальном сайте «Мосволонтера» mosvolonter.ru.

Всего в Москве зарегистрировано более 600 «серебряных» волонтеров. 90 процентов из них — женщины.

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