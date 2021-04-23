Названы категории россиян, которым повысят пенсию с 1 мая

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Несколько категорий граждан РФ с 1 мая будут получать проиндексированные пенсии. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, на это могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность несколько месяцев назад. Как правило, индексация их пенсий осуществляется с начала месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности. Однако по факту получение индексированных пенсий происходит с задержкой около трех месяцев.

На дополнительные средства также могут рассчитывать члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а на дополнительную ежемесячную доплату к пенсии — отдельные категории работников организаций угольной промышленности.

Поскольку такие доплаты к пенсии являются самостоятельным социальным пособием, для их получения требуется заявление. Подать его следовало в период с 1 января по 31 марта.

Кроме того, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4 процента с 1 апреля. На получение социальных пенсий имеют право лица, у которых отсутствует официально подтвержденный трудовой стаж для назначения страховой пенсии, граждане с инвалидностью и потерявшие кормильца. Повышение коснулось также получателей государственных пенсий, размеры выплат которым рассчитываются исходя из размеров социальных пенсий, рассказала Финогенова агентству «Прайм».

Ранее аналитик рассказала, как выйти на пенсию раньше срока.

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