Аналитик рассказала, как выйти на пенсию раньше срока

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Выйти на пенсию досрочно возможно, если гражданин предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. При этом он встал на учет в службу занятости, но там не смогли найти для него работу. Об этом рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

— В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин, — сообщила она.

Она добавила, что претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более. Количество баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов.

Кроме того, к категориям работников, которым положена досрочная пенсия, относятся шахтеры, металлурги, водители общественного транспорта и некоторые другие. Это касается жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и граждан с большим стажем, передает агентство «Прайм».

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