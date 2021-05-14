Непростая задача экопросвещения

Фото: Пресс-служба ЦБС ЮВАО

13 апреля заведующая библиотекой № 110 Ольга Фатеева рассказала «Вечерней Москве» о проведенной учреждением очередной акции «РазДельный сбор» и почему она так важна для жителей района Выхино-Жулебино.

В день проведения акции шел дождь — практически весь день. Но тем не менее активных участников мероприятия было более пятидесяти. Пришли и молодые пары с детьми, и представители старшего поколения.

— Удивительно, но наши читатели, жители района, очень ответственно подходят к акциям по раздельному сбору мусора. Конечно, кто-то уехал на дачу или остался дома из-за непогоды, но мероприятие все же состоялось. Явный показатель, что людям эта проблема небезразлична, — говорит Ольга Фатеева.

В задачу библиотеки входит подготовка площадки для проведения акции, а также информирование посетителей библиотеки о ее проведении.

— Два года назад ко мне со своей новой инициативой вышла куратор акции «Добрые крышечки» в нашем районе Инна Солодова. Она предложила собирать не только крышечки, которые, кстати, к нам активно несли читатели, но и другие сортируемые отходы. Эта идея очень понравилась моим коллегам, да и посетители читальни ее поддержали. И мы стали такой сбор вторсырья организовывать ежемесячно. Теперь к нам несут и вещи, которые жалко выбросить, и отработанные батарейки, и макулатуру. Это помимо тех дней, когда проходят наши акции, — говорит заведующая библиотекой.

Сложности в сортировке ни у кого не возникает. Кто-то заранее ознакомился на сайте с правилами акции и дома разделил вторичный мусор по пакетам, а кому-то на месте помогают волонтеры.

Лариса Герьева принесла на переработку полиэтиленовые пакеты, а Мария Рязанова вещи — для благотворительных организаций.

— Несут все: зонтики, старую технику, лампочки... Уже на постоянной основе с нами работает волонтер Дарья Гурова. По окончании акции она заказывает машину, которая бесплатно отвозит мусор в экоцентр «Собиратор». Там специалисты проводят досортировку сырья и отправляют его на перерабатывающие предприятия, — говорит Ольга Фатеева. — Насколько я знаю, пока что не везде так организованно собирается вторсырье на переработку, а очень жаль. Ведь экологических проблем все еще немало. И кому, как не нам, придется их решать. Но, скажу честно, очень здорово видеть, что к нам приходят мамы и папы, которые своим примером показывают детям, насколько важно сохранять город и окружающую среду в чистоте.

По итогам акции сотрудники библиотеки всегда вручают участникам письменные благодарности.

— Во время последней акции нам удалось собрать пять мешков стекла, восемь мешков макулатуры и примерно такое же количество металла.

А всевозможного пластика получилось около десяти больших пакетов, — подвела итог мероприятия Ольга Фатеева.

СПРАВКА

В экоцентр «Собиратор» (Кавказский бульвар, 56, стр. 12) может приехать любой житель города, чтобы сдать вторичное сырье на переработку или одежду для благотворительных организаций. Но надо учесть, что здесь самообслуживание, то есть все привезенное нужно самостоятельно разложить по категориям.

Однако на месте всегда есть волонтеры, которые подскажут, как что и куда рассортировать. Перед сортировкой пластиковую тару необходимо очистить от остатков пищи, из емкостей вылить всю бытовую химию.

КРОМЕ ТОГО

На территории детского сада одной из столичных школ на юге города обнаружили семейство лис. Взрослая особь бегала по территории учреждения в поисках своего потомства, которое пряталось под верандой детского садика. На помощь пришли спасатели, которые с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды. Сейчас с малышами и их мамой все в порядке, их передали Департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

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