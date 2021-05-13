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Москвичам предложили сдать кассовые чеки на переработку
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москвичам предложили сдать кассовые чеки на переработку

Анастасия Колоскова

Город

На всех станциях Кольцевой линии московского метро появились специальные контейнеры, куда можно опустить бумажные чеки, которые затем пойдут на переработку. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ящики для чеков установлены возле автоматов по продаже билетов на 15 пересадочных станциях с кольцом и 29 станциях внутри кольца. Организаторы приурочили акцию к дню рождения метро.

— Москва уделяет большое внимание вопросам экологии. Развитие экологичных видов транспорта — один из приоритетов в нашей работе. Акцией по сбору кассовых чеков мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий. Все собранные до 16 мая пассажирами чеки будут использованы для повторного изготовления бумаги, — цитирует главу департамента Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее москвичей пригласили принять участие в метромарафоне, приуроченном к дню рождения метро.

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