Москвичам предложили сдать кассовые чеки на переработку

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На всех станциях Кольцевой линии московского метро появились специальные контейнеры, куда можно опустить бумажные чеки, которые затем пойдут на переработку. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ящики для чеков установлены возле автоматов по продаже билетов на 15 пересадочных станциях с кольцом и 29 станциях внутри кольца. Организаторы приурочили акцию к дню рождения метро.

— Москва уделяет большое внимание вопросам экологии. Развитие экологичных видов транспорта — один из приоритетов в нашей работе. Акцией по сбору кассовых чеков мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий. Все собранные до 16 мая пассажирами чеки будут использованы для повторного изготовления бумаги, — цитирует главу департамента Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее москвичей пригласили принять участие в метромарафоне, приуроченном к дню рождения метро.

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