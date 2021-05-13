Столичный дорожный патруль спас выпавшего из гнезда птенца

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Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

Сотрудники столичного дорожного патруля помогли птенцу синицы, который выпал из гнезда и оказался на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Малыш оказался на дороге в районе Южнопортовой улицы и не мог самостоятельно двигаться. Один из наших патрульных его заметил и пересадил в безопасное место, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы спасти выбежавшую на проезжую часть собаку.

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