Столичный дорожный патруль спас выпавшего из гнезда птенца
Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий
Сотрудники столичного дорожного патруля помогли птенцу синицы, который выпал из гнезда и оказался на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
— Малыш оказался на дороге в районе Южнопортовой улицы и не мог самостоятельно двигаться. Один из наших патрульных его заметил и пересадил в безопасное место, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы спасти выбежавшую на проезжую часть собаку.
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