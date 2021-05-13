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Столичный дорожный патруль спас выпавшего из гнезда птенца
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичный дорожный патруль спас выпавшего из гнезда птенца

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

Сотрудники столичного дорожного патруля помогли птенцу синицы, который выпал из гнезда и оказался на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Малыш оказался на дороге в районе Южнопортовой улицы и не мог самостоятельно двигаться. Один из наших патрульных его заметил и пересадил в безопасное место, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы спасти выбежавшую на проезжую часть собаку.

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