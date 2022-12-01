Кристалл превратил животных в акробатов и пекарей

Художественный руководитель Театра имени Дурова Наталья Дурова-младшая со слоном / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 декабря Театр зверей имени Владимира Дурова первым представил новогоднюю премьеру — спектакль с животными «Зимняя сказка».

Дедушка Мороз прогуливался по заснеженному лесу. Мешок, в котором были сложены подарки для ребятишек, неожиданно порвался, и он выронил все игрушки. И, как назло, из его посоха выпал волшебный кристалл и оживил кукол: эльфов, фею, балерину, поваренка и оловянного солдатика.

Игрушки решили порадовать Деда Мороза, подготовив ему праздничный концерт. А помощниками в этом непростом деле становятся лисы, пудели и енот-полоскун, который открывает собственную прачечную.

В спектакле зрители увидят премьерный номер: дрессированных белых крыс фея «превращает» в нутрий, которые помогают поваренку сделать выпечку для Деда Мороза: жонглируют куриными яйцами и лепят пирожки.

А потом куклы вспоминают, что дедушка, любящий мороз и холод, никогда не был в жарких странах. Тут под громкие аплодисменты изумленной публики из-за кулис появляются экзотические звери: белые попугаи, которые раскачиваются на кольцах-лианах, а потом в яркой вышитой попоне на сцену выходит... бегемот! Он величаво обходит арену и степенно кланяется зрителям. В финале спектакля зрителей ждет еще один сюрприз — с помощью волшебного кристалла куклы оживили двух слоников, которые переходят с тумбы на тумбу, делают поклоны и замирают в необычных позах, как настоящие акробаты.

И традиционно дети помогают зимнему волшебнику зажечь огоньки на елке.

— Я думаю, Новый год — самый главный праздник для детей. Мы очень рады, что первыми в Москве начинаем новогодние представления, — рассказала режиссерпостановщик спектакля, художественный руководитель Театра им. Дурова Наталья Дурова-младшая. — Пусть наши юные зрители настраиваются на праздник уже сейчас.

Она добавила, что постановку специально сделали в одно действие, чтобы любому ребенку, начиная с одного года, было интересно и неутомительно следить за сюжетом.