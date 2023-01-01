Гуляют все! Проводим новогодние выходные активно и позитивно

Фото: Пресс-служба Музея-театра русской игрушки

Январские каникулы продлятся до 8 января включительно, и провести эти дни стоит не только за поеданием вкусных блюд, но и с интересными мероприятиями, которых в городе будет очень много. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, чем столица порадует горожан.

— В новогодние праздники Москва будет празднично украшена. Яркие и оригинальные инсталляции встречают москвичей на площадях, улицах, набережных и в парках.

На 32 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» гостей ждут бесплатные катки, ярмарки, мастерклассы, утренники и благотворительные программы, посвященные семьям наших воинов и жителям пострадавших районов. Подарки детям новых территорий принимают в 50 пунктах акции «Москва Помогает». На Манежной площади — настоящий парад народных ремесел. Здесь можно познакомиться с традиционной марийской вышивкой и городецкой росписью, декорированием елочных шаров и созданием русских игрушек, резьбой по дереву и мезенской росписью.

На площади Революции научат делать ватные игрушки, расписывать леденцы, создавать карнавальные маски, открытки и гирлянды. А на Тверской площади приглашают декорировать новогодние конфеты на елку, помогают украсить свечи в технике декупажа и сервировать праздничный стол. На Городецкой улице преподаватели МГТУ им. Баумана дают уроки создания 3D-модели елочной игрушки в специализированном программном обеспечении, а заодно познакомят с миром биотехнологий и VR/AR технологиями.

Посетив фес тив а льную площадку на улице Теплый Стан, можно обогатиться знаниями и умениями по части изготовления ретроафиш с Московским Кремлем и столичными высотками. А на Святоозерской улице гостей не только научат рисовать яркие новогодние открытки, но и познакомят с творчеством советских художников-мультипликаторов Зарубина и Четверикова.

На Вешняковской улице покажут, как упаковывать подарки крафтом и помпонами, подскажут, чем лучше украсить упакованный презент, и каким должен быть подарочный пакет. Центральной площадкой новогодних праздников по традиции вновь станет ВДНХ.

Зимняя Москва — это прекрасно и здорово. С наступающим Новым годом, друзья!

Рождественские приключения

Адреса площадок на сайте фестиваля Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» приглашает в зимнюю экспедицию по стране. На 32 площадках можно узнать, как отмечают новогодние праздники в других регионах России, попробовать традиционные блюда, приобрести изделия народных промыслов. А еще проявить таланты — поучаствовать в мастер-классах, которых будет аж 4200, или обучиться керлингу на 19 катках.

Праздник среди звезд

ВДНХ Пр-т Мира, 119, стр. 228

С 2 по 8 января на ВДНХ пройдет более 50 праздничных мероприятий. В центре «Космонавтика и авиация» запланированы экскурсии «Новый год и Рождество в космосе». 7 января в 11 часов пройдет экскурсия на коньках «Ледовая сказка». Всю неделю на площади Промышленности и выводном круге будут выступать уличные театры. А у павильона № 57 откроется ярмарка.

Сказочно вкусно и красиво

Охотный Ряд Красная пл., 3

ГУМ-ярмарка на Красной площади радует оформлением в традиционные бело-голубые цвета, свойственные гжельской росписи. В волшебных домиках-ларцах порадуют расписные елочные шары, нарядные валенки, павловопосадские и оренбургские платки. Здесь же можно покататься на коньках, а потом полакомиться венскими вафлями, тульскими пряниками, колбасками по-баварски, русскими блинами и пряным глинтвейном.

Сладкий день

Ботанический сад Пр-т Мира, 119, стр. 28

В эколого-просветительском центре «Пчеловодство» с 2 по 8 января все гости смогут узнать, как собирают мед, познакомятся с процессом откачки и розлива природного лакомства. А 5 и 8 января в 13:00 начнутся мастерклассы, где можно изготовить свечу из воска и расписать деревянную игрушку.

Подарки от чистого сердца

Все адреса площадок (а их более 70) можно найти на сайте mos.ru

Слева от арки Главного входа ВДНХ работает один из пунктов новогодней акции «Москва помогает». Сюда можно приносить подарки для детей из новых регионов России, а также для участников специальной военной операции. Военнослужащим горожане передают теплые вещи, детям — игрушки, сладкие наборы, книги, канцелярские принадлежности. Пункты приема находятся на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, на Воробьевых горах и Северном речном вокзале. Домики-шале для сбора подарков будут работать каждый день до 8 января 2023 года.

В гости к дедушке

Партизанская Измайловское ш., 73ж

2–8 января в Музее-театре русской игрушки откроется резиденция Деда Мороза. В тронном зале дети могут рассказать волшебнику свои заветные мечты, поучаствовать в мастер-классах: например, расписать имбирное печенье, испечь пряник или спросить у Бабы-яги (на фото справа), какой год вас ждет.

Опасные тропики

Проспект Мира Пр-т Мира, 26, стр. 1

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» гостей ждет ежегодный фестиваль «Тропическая зима», где главные герои — орхидеи, хищные растения и кактусы. Любители смогут узнать о жизни этих экзотических охотников.

Цари и царевны горы

Воробьевы горы Ул. Лужники, 24, стр. 1

С 1 по 9 января в комплексе «Лужники» пройдет Зимний спортивный фестиваль. Любители скорости смогут покататься на лыжах и сноубордах. Начинающих экстремалов пригласят на мастер-классы профессиональные спортсмены.

Фабрика счастья

Крылатское Ул. Крылатская, 18

В парке развлечений «Сказка» с 1 по 8 января пройдет спортивный фестиваль с соревнованиями и квестами. Здесь же начала свою работу «Фабрика Рождества». В новогодние каникулы здесь проведут квест «Сказка за сказкой».

Ледяное королевство

Октябрьская Ул. Крымский Вал, 10

В парке искусств «Музеон» на набережной Москвы-реки действует фестиваль «Ледовая Москва», где можно увидеть ледяные скульптуры, фигуры и тематические площадки. В новогодние праздники организаторы удивят детей и взрослых разными зимними развлечениями, но пока программу держат в секрете.

Удивительные

Орехово Ул. Дольская, 1, стр. 5

В музее-заповеднике « Царицыно» пройдет сразу четыре выставки, на которых представлены собрания профессиональных художников и коллекционеров. Гости увидят собрания графики, живописи, книг, стекла, фарфора, художественного металла и авторской фотографии. А экскурсоводы расскажут, по какому принципу отбираются предметы искусства для коллекций.

Добрые каникулы

ВДНХ Пр-т Мира, 119, стр. 228

В павильоне № 44 «Кролиководство» на ВДНХ проходит программа «Добрые каникулы». Она включает в себя серию познавательных, творческих и благотворительных мероприятий столичных некоммерческих организаций. Три недели для гостей будет работать лекторий, ярмарка, зона для творчества и игр. На мастер-классах можно сделать новогодние открытки и познакомиться с основами актерского мастерства. А на ярмарке — приобрести изделия ручной работы. Все собранные от продажи средства направят тяжелобольным и оставшимся без попечения родителей детям, людям с инвалидностью, а также на помощь приютам для бездомных животных. Подробная программа опубликована на сайте «Душевная Москва».

Новогодний шедевр своими руками

Сокольники Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

В «Сокольниках» в здании «Иннопарк» с 2 по 8 января будет работать фабрика елочных игрушек. В 10 залах собраны 2500 игрушек со всего мира. Они сделаны из ваты, стекла, папье-маше, картона, бумаги. Посетители смогут создать новогодний шедевр своими руками под чутким руководством профессиональных художников. Перед походом на экскурсию можно также заранее заказать именной новогодний шар.