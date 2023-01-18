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Актер Антон Денисенко: Зритель ожидает честного разговора

Динара Кафискина

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Актер Антон Денисенко: Зритель ожидает честного разговора
Актер Антон Денисенко / Фото: Из личного архива

17 января новая российская комедия «Оливье» вошла в список самых популярных отечественных новогодних фильмов по версии крупного видеосервиса. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем одной из ролей Антоном Денисенко.

— Антон, расскажите про новый фильм. Чем он зацепил лично вас?

— Прежде всего, сценарий «Оливье» был любопытен мне тем, что это история камерная. Практически все действие происходит в одной квартире, за обеденным столом. Такой формат требует от актеров выкладываться по максимуму. Тут не получится прикрыться динамическим монтажом, сменой красивых локаций или графикой. Все как на ладони. И работать надо максимально честно и искренне. В принципе, этот сценарий можно легко воплотить в виде спектакля, он без проблем перенесется и сыграется на сцене.

— Ваш персонаж Игорь избегает взросления. Как считаете, насколько эта проблема актуальна для современных людей?

— Характер Игоря я бы не упрощал до простого «избегает взросления». Что это такое? Бояться естественного старения — седины, морщин, болей в суставах — это одно, к Игорю это имеет мало отношения. Страх брать на себя ответственность за свои решения и поступки, которая характеризует взрослого человека, — совсем другое. А ведь можно внутри семьи и в 30, и в 40 лет выбирать ролевую модель поведения «младший ребенок» и всю жизнь требовать к себе повышенного внимания, снисхождения и уступок. Игорь — инфантильный. И это его свойство особенно обостряется в кругу семьи. Вообще, сегодня такое качество присуще некоторым людям. Им есть над чем работать.

— Далеко не всем актерам нравится сниматься в комедиях. Насколько вам близок такой жанр?

— Я его люблю. Всегда с особой ответственностью подхожу именно к такому материалу. Никогда не анализировал — почему. Наверное, мне просто по душе, когда люди смеются. Может, срабатывает школьное кавээновское прошлое. Первые выходы на сцену. Если слышишь смех — значит, делаешь все правильно.

— А что помогает в современной картине передать душевность, свойственную советским фильмам?

— Увы, она закончилась вместе с кино того времени. Все, что нам остается, — только пытаться сделать оммаж на советские картины, не более того. Если кто-то из зрителей вдруг почувствует схожесть — это прекрасно. «Оливье», по замыслу, должно быть понятно разным поколениям, потому что среди героев есть и «бумеры» (родившиеся в середине прошлого века. — «ВМ»), и «зумеры» (родившиеся после 1997 года. — «ВМ»), и герои советской закалки, и дети 1990-х.

Актер Антон Денисенко: Зритель ожидает честного разговора Кадр из фильма «Оливье» (2022): актеры Антон Денисенко и Елена Полянская / Фото: kino-teatr.ru

— Каждый из персонажей картины «Оливье» разыгрывает монолог, где рассказывает о том, что его волнует. Чем поделились вы?

— Мой персонаж протестует против рамок и предрассудков старшего поколения. Он выступает за свободу выбора во всем, за равноправие. Хотя в процессе монолога сам себя ловит на мысли: перегиб в любую сторону — это плохо. И приходит к выводу, что в некоторых моментах старики все-таки правы. Иногда у них есть чему поучиться.

— А если исходить из названия фильма «Оливье»: какие компоненты есть в этом кинематографическом салате?

— Давайте попробуем разобрать наше блюдо на ингредиенты. В основу положим сценарий с классической завязкой, кульминацией, развязкой и яркими персонажами, которые, пройдя через историю, должны как-то внутренне измениться. Следующий ингредиент — режиссер. Человек, собирающий все воедино и управляющий процессом. Далее — актерский ансамбль. Очень важно, чтобы между актерами была «химия», тогда зритель верит в происходящее и следит за повествованием. Еще один крайне необходимый компонент — суперзвезда. Сергей Каюмович Шакуров с этой ролью справился замечательно. А в качестве заправки берем новогоднюю атмосферу. Все. «Оливье» готов!

— В наше непростое время в каком кинематографе нуждаются зрители? Если кино перестанет заимствовать у западного, оно от этого выиграет или проиграет?

— Надо перестать что-то заимствовать. Не стоит пытаться копировать один в один. А вдохновляться чем-то, напротив, даже полезно. Недавно было исследование — если копнуть глубоко, то, получается, в литературе да и в кинематографе, как в повествовательном искусстве, есть всего шесть основных сюжетов. Все остальное — разные вариации уже когда-то рассказанных историй. Придумать абсолютно новое вряд ли получится. Делать надо то, от чего внутри «тренькает», как говорил один из моих учителей. Зритель как раз ожидает честного с ним разговора. Автор должен делиться тем, что у него болит, а не пытаться угодить или попасть в волну. И еще по поводу заимствования. Совсем недавно я посмотрел один из главных хитов 2022 года — индийский художественный фильм «Рядом ревет революция». Потрясающий пример сохранения всех традиционных черт, но вобравший в себя лучшее от голливудского блокбастера. Наверное, таким должно быть кино XXI века. А я перед самым Новым годом закончил сниматься в «Царской прививке» — истории про эпидемию оспы во времена Екатерины II. Играю главную роль, врача Владимира Бельского, усилиями которого в России получилось организовать массовое оспопрививание и победить болезнь. Думаю, что современному зрителю, прошедшему через пандемию ковида, этот сюжет должен быть интересен.

ДОСЬЕ

Актер Антон Денисенко родился 20 сентября 1987 года в Минске (Белоруссия). В 2005 году он с первого раза поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Кинодебют актера состоялся в мюзикле Валерия Тодоровского «Стиляги». А широкую известность Антон получил в 2014 году благодаря комедийному сериалу «Сладкая жизнь».

Детали к портрету Антона Денисенко

  • Работал дворником.

Антон рос разносторонним ребенком: занимался спортом, писал стихотворения, учился играть на гитаре. И даже старался помогать финансово семье — подрабатывал дворником во дворе.

  • Тайно уехал в Москву.

В 2005 году будущий актер поступил в Белорусский экономический университет на факультет коммерции. Но потом втайне от родителей решил отправиться в Москву, попытать удачи в одном из лучших театральных вузов — Институте имени Бориса Щукина, куда поступил без каких-либо проблем. И уже с третьего курса Денисенко стал выходить на сцену знаменитого Театра имени Евгения Вахтангова.

  • Семейная идиллия.

Антон женат. Его супругу зовут Ирина Жиркова. Она фотограф. Свадьба состоялась летом 2017 года в родном городе актера Минске. Кстати, на торжество пожаловала вся бригада сериала «Сладкая жизнь». Чета Денисенко любит проводить время активно. Антон и Ирина обожают путешествовать, особенно по таким экзотическим странам, как Мальдивы и Таиланд.

Актер Антон Денисенко: Зритель ожидает честного разговора Антон Денисенко в день свадьбы со своей нынешней супругой Ириной Жирковой / Фото: Соцсети
  • Вел программу о столице на ТВ.

Антон сумел заявить о себе и на телевидении в качестве ведущего. Он сотрудничал с телеканалами ТНТ, «Моя планета», «Москва 24». Самой известной стала его передача о столице «Москва и окрестности» на «М24».

  • Творческий тандем.

По окончании театрального института вместе со своим однокурсником Евгением Харлановым Денисенко создал группу «Танго Вахтангова». Ребята с успехом выступали в столичных клубах — Антон писал тексты песен, а его друг отвечал за музыкальную часть. Выпускникам «Щуки» удавалось совмещать музыку и театр. Они устраивали оригинальные представления.

  • Все, как в «Оливье».

Новый год для Денисенко — праздник семейный. При возможности он едет к родителям в Минск, чтобы отметить вместе с ними. Если не получается, то встречает в узком кругу — с женой и близкими друзьями. Раньше праздновал в больших шумных компаниях, но пока семейный формат ему более по душе. В общем, все почти, как в фильме «Оливье».

Театры сценарий Кино Интервью оливье
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