«Люди крутили у виска»: Сергей Лазарев — о любви, современных звездах и русских песнях

Сергей Лазарев убежден, что каждый артист должен сохранять свою индивидуальность / Фото: Из личного архива

17 лет назад на российском радио впервые прозвучала русскоязычная песня Сергея Лазарева «Даже если ты уйдешь», которая моментально стала хитом. Сегодня певец продолжает собирать полные залы, регулярно участвует в телепроектах. А недавно выпустил новый клип на зимнюю композицию «Снег», которую он записал с Евой Власовой.

— Сергей, расскажите о своей совместной работе с финалисткой шоу «Ну-ка, все вместе!».

— Есть артисты, выходцы из шоу талантов, те, что стараются не терять своей индивидуальности. Ева Власова — талантливая, замечательная, сама пишет песни. У нас вышла зимняя композиция «Снег», которую она написала. Это трек о безответной любви. Когда приходит осознание, что ты не можешь дарить свое тепло тому, кто ничего не дает взамен. Мы сняли потрясающий клип в ретростиле.

— Однажды вы сказали про участников шоу талантов: «Часто они пытаются скопировать кого-то. Поют хорошо, но мы редко слышим индивидуальность». В шоу-бизнесе это частая история: к славе пытаются идти по проторенной дорожке?

— Пресловутое слово «формат» обрезает крылья многим. Для того чтобы влиться, к примеру, в радиоэфир, нужно не слишком сильно выделяться. И песня должна «бить» в конкретную целевую аудиторию. Слава богу, что за многие годы я заработал себе имя, накопил опыт и большую армию поклонников и мое присутствие или отсутствие в эфире радиостанций не особо сказывается на количестве концертов. Делаю то, что нравится. Иногда это имеет успех на радио и телевидении, а бывает — нет. Случается, что некоторым песням отказывают в ротации. Но меня это не останавливает и не расстраивает. Продолжаю гнуть свою линию и писать песни. Новым исполнителям сложнее. Так вот, совет: не бойтесь своей индивидуальности — только это сейчас и может зацепить слушателя. Не копируйте, будьте собой! Можно найти много инструментов для своего продвижения, в том числе в интернете.

— Процитирую вас снова: «Часто люди победу в конкурсе воспринимают так: ну, все, я имя заработал, теперь мне все должны». Как артисту застраховаться от звездной болезни?

— Никак. Это невозможно, да и не нужно. Каждый исполнитель должен пройти через такое испытание. Важно на своей шкуре ощутить, каково это: взлететь и потом упасть, потерять что-то, чтобы впоследствии начать ценить все, что имеешь.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Вы ездите по России со своей новой программой «Я не боюсь». Поделитесь впечатлениями.

— Это не просто концертное шоу, а спектакль в шести актах, абсолютно разных по музыке, по смыслу, по стилю. Там потрясающие костюмы, уникальная хореография, спецэффекты, живой звук. А еще прочтения известных хитов и новые песни. Полное погружение в мой музыкальный мир.

— 11 лет назад в Москве состоялся ваш первый большой сольный концерт. Вы сильно изменились с тех пор как артист?

— С самого первого своего выступления в столице я начал делать именно шоу. Я актер по образованию, играю в театре. Поэтому даже на музыкальной сцене примеряю на себя разные образы. Безусловно, за 11 лет изменился мир, технологии; сейчас другие тенденции и возможности. Но даже спустя время, пересматривая видео с того представления, горжусь проделанной работой.

— Музыка способна поддержать людей, придать твердости?

— Многие спорят, нужны ли концерты и шоу людям сейчас, потому как ситуация непростая. Но в туре я вижу интерес зрителей, полные залы и понимаю, что это крайне необходимо — и мне, и публике. Музыка всегда помогала переживать сложные времена. «Я не боюсь» — шоу о любви и с делано с большим трепетом.

— Вы отказались от исполнения композиций на английском языке. Ваша цитата: «Я осознал, что для русского зрителя песни, которые я исполнял на английском, были чужими, а когда перешел на русский, сразу контакт стал ближе». Но ведь вы завоевали любовь публики композициями на английском, значит, этот барьер можно считать не таким важным фактором?

— Я не отказывался от песен на английском языке. Мое высказывание из старого интервью вырвали из контекста и раздули до «громкого заявления». На старте своей карьеры я действительно пел исключительно на английском. И я люблю эти композиции — именно они сделали меня узнаваемым и были долгое время моей фишкой. Сейчас же эта мода слегка неактуальна. С 2017 года я почти полностью перешел на русскоязычный репертуар. Вот и новая программа строится на русских хитах.

— Какие тенденции в нашем шоу-бизнесе заметны в последнее время?

— Сейчас многие живут в режиме ожидания. Люди боятся строить планы на будущее. Некоторые крутили у виска, узнав, что я в такое непростое время рискнул вложить все свои сбережения в постановку нового шоу. Но я ведь не боюсь. Верю в лучшее и не намерен останавливаться.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Сейчас модно создавать клипы вместе с блогерами. Вы говорили, что не собираетесь этому следовать. Почему?

— Вспомните, кто был звездами «ТикТока» год назад. Где они? Вот и весь ответ. В большинстве своем те, кто так и не сумел выбраться за рамки «ТикТока». Как только его в нашей стране закрыли, «звезды» пропали.

— Ожидать ли премьер с вашим участием в театре?

— Пока нет времени на новые постановки. Тур расписан на год вперед. Но я успеваю играть спектакль «Женитьба Фигаро» в Московском драматическом театре имени Пушкина. Делаю это уже на протяжении десяти лет.

— Вам доверяли играть и Ромео. Не считаете, что сейчас люди перестали ценить любовь? Или это нормально, что шекспировские страсти — не для всех?

— Мне кажется, эгоцентризм возвели в культ. Но ведь мы становимся сами лучше, когда делаем хорошо и окружающим. Любовь действительно спасет мир.

ДОСЬЕ

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. По окончании школы, где впоследствии был создан музей, посвященный ему, с 1999 по 2003 год учился в театральном вузе — Школе-студии МХАТ. Бывший участник группы Smash. А сейчас — популярный сольный исполнитель, актер театра и телеведущий. Дважды выступал на «Евровидении», занимал третье место. Лауреат премии «Золотой граммофон».

Детали к портрету Сергея Лазарева

Хотел стать моделью.

В детстве занимался спортивной гимнастикой. Легко садится на шпагат. На протяжении нескольких лет принимал участие в различных соревнованиях. Побеждал и получал награды. Но гимнастику Лазарев решил оставить, чтобы заняться музыкой и театром. В любом случае она пошла ему на пользу. Параметры фигуры певца позволяют даже участвовать в различных показах. Самый первый состоялся еще в подростковом возрасте. В свое время Сергей даже хотел стать моделью.

Актерский опыт.

Сергей играет в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Обладатель двух премий «Чайка» в номинациях «Прорыв года» и «Для тех, кто любит погорячее» и награды «Хрустальная Турандот». Также он снялся в эпизодах таких телешоу, как «Папины дочки», «Даешь молодежь!» и «Наша Russia». Еще играл в картинах «Самый лучший фильм 2» и «Сваты».

Назвал самолет в свою честь.

Сергей восхищается российскими летчиками. Он даже самостоятельно пробовал летать на воздушном судне. Ему это понравилось до такой степени, что в 2017 году решил назвать один из самолетов в свою честь.

Знакомство с Владом Топаловым.

С 9 до 11 лет Лазарев вместе с братом Павлом пел в ансамбле Владимира Локтева, затем выступал в детском легендарном коллективе «Непоседы», где познакомился с Владом, с которым создал группу Smash, участвовал в известных телепрограммах и фестивалях. Снимался в юмористическом журнале «Ералаш».

Сергей Лазарев и Влад Топалов / Фото: Personastars

Идеал женщины — мама.

Какие только романы не приписывали эффектному певцу. Однако в своих интервью он не раз заявлял, что идеальной женщиной всегда считал свою мать — Валентину Лазареву.

Фигурист.

В 2013 году Сергей Лазарев в паре с фигуристкой Анастасией Гребенкиной занял первое место в телешоу «Танцы на льду».